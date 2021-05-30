Олег Філімонов втратив онука – ЗМІ

Хлопцеві стало погано під час гри у баскетбол і він втратив свідомість, лікарям не вдалося його реанімувати

У одеського гумориста Олега Філімонова в неділю, 30 травня, помер 16-річний онук Еван Григор. Хлопчику стало погано на спортивному майданчику під час гри у баскетбол.

Про це повідомив телеграм-канал "Одеса Info".

На цей момент відомо, що під час гри в баскетбол хлопчикові стало погано і він втратив свідомість. Лікарям, які прибули на виклик, не вдалося його врятувати.

"1-й курс механіків залишився без старшини, шкода хлопця, ще в п'ятницю бачив його на плацу", – прокоментували те, що трапилося, під повідомленням.

Офіційної інформації про смерть онука гумориста поки немає.

Нагадаємо, минулого року партія "Слуга народу" висувала гумориста Олега Філімонова кандидатом у мери Одеси.

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