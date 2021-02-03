Олі Поляковій влаштували вечірку-сюрприз. Гуляв весь укршоубіз (фото, відео)

Свято влаштували на честь минулого дня народження Полякової

Співачка Оля Полякова відсвяткувала свій день народження на Мальдівах. 37 років попзірці виповнилося ще 17 січня, але це не завадило друзям і колегам Олі влаштувати їй вечірку-сюрприз вчора ввечері, 2 лютого.

На свято до Королеви ночі прийшли телеведуча Маша Єфросиніна, прима-балерина Катерина Кухар, модель і співачка Даша Астаф'єва, дизайнер Андре Тан, телеведуча Леся Нікітюк, фешн-фотограф Софія Плакидюк і багато інших. Фото і відео зі свята гості публікували в Instagram.

Фото: соцмережі

"Ви бачите момент, коли Оля Полякова виходить з гримерки в зал, впевнена, що вона співатиме на дні народження в якоїсь іменинниці! А насправді в залі зібралися всі її друзі, щоб зробити їй сюрприз і привітати з днем народження!" – написала в Instagram Маша Єфросиніна.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

На вечірці зірки веселилися під запальні треки, співали пісні, робили фото і відео.

Відео: instagram.com/lesia_nikituk, facebook/polyakovamusic

Раніше вечірку-сюрприз влаштували для прими-балерини Катерини Кухар.

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