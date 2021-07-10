Океан Ельзи виступили на Atlas Weekend перед багатотисячним натовпом. Дивіться, як це було (фото, відео)

Лідер ОЕ Святослав Вакарчук попросив фанатів прийти раніше, щоб група встигла зіграти всі заплановані пісні

Як Океан Ельзи виступили на Atlas Weekend / Фото: instagram.com/okean__elzy

Вечір 9 липня на Atlas Weekend, де Вєрка Сердючка публічно зняла зірку з голови, належав Океану Ельзи – українська група зібрала під сценою аншлаг. Охочих послухати якомога більше улюблених пісень лідер колективу Святослав Вакарчук попросив прийти заздалегідь.

В Instagram-профілі ОЕ опубліковано пару відео виступу, де можна побачити як слухачі відривалися разом з улюбленим гуртом під хіти.

Щоб подивитися всі фото, свайпайте ліворуч:

Шанувальники Океану Ельзи також поділилися в соцмережі фотографіями і відео з Вакарчуком і командою та подякували гурту за неймовірне шоу.

Це однозначно найкраще з усього що було і того що буде на Atlas Weekend, – пише один з прихильників в Instagram.

Наша гордість, – пишуть фанати про групу в своїх постах.

А для когось це був уже дванадцятий концерт Океану Ельзи. Вражаюче!

Генеральний медіа партнер Atlas Weekend – телеканал "Україна".

Раніше ми розповідали, як на Atlas Weekend пройшов виступ Валерія Меладзе.