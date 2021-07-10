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Океан Ельзи виступили на Atlas Weekend перед багатотисячним натовпом. Дивіться, як це було (фото, відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
10 липня, 08:31
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Лідер ОЕ Святослав Вакарчук попросив фанатів прийти раніше, щоб група встигла зіграти всі заплановані пісні
Як Океан Ельзи виступили на Atlas Weekend
Як Океан Ельзи виступили на Atlas Weekend / Фото: instagram.com/okean__elzy

Вечір 9 липня на Atlas Weekend, де Вєрка Сердючка публічно зняла зірку з голови, належав Океану Ельзи – українська група зібрала під сценою аншлаг. Охочих послухати якомога більше улюблених пісень лідер колективу Святослав Вакарчук попросив прийти заздалегідь.

В Instagram-профілі ОЕ опубліковано пару відео виступу, де можна побачити як слухачі відривалися разом з улюбленим гуртом під хіти.

Щоб подивитися всі фото, свайпайте ліворуч:

Шанувальники Океану Ельзи також поділилися в соцмережі фотографіями і відео з Вакарчуком і командою та подякували гурту за неймовірне шоу.

Це однозначно найкраще з усього що було і того що буде на Atlas Weekend, – пише один з прихильників в Instagram.

Наша гордість, – пишуть фанати про групу в своїх постах.

А для когось це був уже дванадцятий концерт Океану Ельзи. Вражаюче!

Генеральний медіа партнер Atlas Weekend – телеканал "Україна".

Раніше ми розповідали, як на Atlas Weekend пройшов виступ Валерія Меладзе.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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