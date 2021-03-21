Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

"Величезна діра всередині": принц Гаррі розповів про особисту втрату в книзі

Сьогодні, 10:35

Син принцеси Діани написав передмову до книги про хлопчика, який втратив маму

Принц Гаррі, який після скандального інтерв'ю збирається приїхати в Лондон, написав передмову до книги "Лікарня у пагорба", яка розповідає про хлопчика, що втратив маму під час пандемії. У своєму зверненні 36-річний герцог Сассекський висловився про власну втрату.

Принц Гаррі написав, що смерть його матері – принцеси Діани в 1997 році, залишила "величезну дірку всередині", яка, однак, з часом була заповнена любов'ю і підтримкою, пише Daily Mail.

Принц Гаррі
Принц Гаррі
Фото: Getty Images

"Якщо ви читаєте цю книгу, значить, ви втратили одного або обох з батьків або кохану людину. Мені шкода, що я не можу обійняти кожного з вас прямо зараз, але я сподіваюся, що ця історія зможе втішити вас, знаючи, що ви не самотні.

Коли я був маленьким хлопчиком, я сам втратив маму. У той час я відмовлявся в це вірити. Це залишило всередині мене величезну порожнечу. Я знаю, що ви відчуваєте, і хочу запевнити вас, що з часом ця порожнеча буде заповнена любов'ю та підтримкою.

Читайте також:
Принц Вільям вперше прокоментував скандальне інтерв'ю брата

Ви можете відчувати себе самотнім, вам може бути сумно, ви можете злитися. Це почуття пройде. І я пообіцяю вам – ви відчуєте себе краще і сильніше, коли будете готові говорити про свої почуття", – написав Гаррі в книзі.

Нагадаємо, що принцеса Діана загинула в автокатастрофі у 1997 році. Тоді Гаррі було всього 12 років. Надалі, будучи дорослим чоловіком, принц Гаррі зробив обізнаність про психічне здоров'я ключовою частиною своєї благодійної діяльності.

Раніше повідомлялося, що принц Гаррі поклав квіти до могили принцеси Діани в День матері.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Детектив зізнався, що незаконно отримав інформацію про Меган Маркл: реакція герцогині Кейт Міддлтон і принц Вільям виїхали з палацу на тлі скандалу з Меган і Гаррі Це принизливо: Кейт Міддлтон відреагувала на скандальне зізнання Меган Маркл
принц Гаррі принцеса діана Королівська сім'я
Реклама

Новини партнерів

Идеальные сырники существуют! Рецепт от Аниты Луценко
Идеальные сырники существуют! Рецепт от Аниты Луценко
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Фролова родила первенца и рассекретила отца ребенка
Фролова родила первенца и рассекретила отца ребенка
«Подарил весь мир». Бывшая жена Богдана рассказала о браке с ним
«Подарил весь мир». Бывшая жена Богдана рассказала о браке с ним

Популярні статті

Сьогодні, 05:25Психо

Гороскоп на сьогодні 21 березня: Овнам потрібно зайнятися творчістю, а на Тельців чекає напружений день

Вчора, 23:42Зірково

На шоу "Маска" розсекретили Буряка

Вчора, 07:40Events

Міжнародний день щастя: історія, значення і найкращі привітання

Вчора, 05:16Психо

Гороскоп на сьогодні 20 березня: Водолії зароблять багато грошей, а Рибам потрібно побути наодинці

19 березняСмачно

Як зварити смачну розсипчасту перловку

19 березняФаново

Весняне рівнодення 2021 року: цікаві прикмети дня

19 березняПсихо

Як навчитися бути щасливим щодня: 7 простих кроків

19 березняСмачно

З чим треба їсти сир – 4 корисних поєднання

19 березняЗірково

5 фільмів про щастя, які підвищать ваш рівень серотоніну

19 березняEvents

Коли переводять годинники на літній час в Україні у 2021 році

19 березняEvents

Ліні Костенко – 91: читайте вірші і цитати української поетеси

19 березняЗірково

Макс Барських випустив кліп і дуетну пісню з відомою російською співачкою

19 березняФаново

Песах-2021: коли відзначається єврейська Пасха

19 березняПсихо

Сьогодні Всесвітній день сну: як привітати своїх друзів

18 березняСмачно

Як спекти смачний пиріг на кефірі: 5 рецептів

18 березняЗірково

Надія Мейхер заблокувала відомого ведучого в соцмережах за нескромні питання про її груди

Новини партнерів

Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
Творожные пончики без дрожжей от Татьяны Литвиновой
Творожные пончики без дрожжей от Татьяны Литвиновой
Алентову не узнать: в погоне за молодостью актриса потеряла лицо
Алентову не узнать: в погоне за молодостью актриса потеряла лицо
Коронавирус: проблему решает ходьба
Коронавирус: проблему решает ходьба
Ученые назвали 3 признака незаметно перенесенного человеком Covid
Ученые назвали 3 признака незаметно перенесенного человеком Covid
Девушка Сватка – одна из самых сексуальных пассий в футболе
Девушка Сватка – одна из самых сексуальных пассий в футболе
Дочь королевы Елизаветы удивила беспорядком в своей гостиной
Дочь королевы Елизаветы удивила беспорядком в своей гостиной
Дорого и сердито. Стилисты назвали самую модную сумку 2021 года
Дорого и сердито. Стилисты назвали самую модную сумку 2021 года

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти