"Величезна діра всередині": принц Гаррі розповів про особисту втрату в книзі

Син принцеси Діани написав передмову до книги про хлопчика, який втратив маму

Принц Гаррі, який після скандального інтерв'ю збирається приїхати в Лондон, написав передмову до книги "Лікарня у пагорба", яка розповідає про хлопчика, що втратив маму під час пандемії. У своєму зверненні 36-річний герцог Сассекський висловився про власну втрату.

Принц Гаррі написав, що смерть його матері – принцеси Діани в 1997 році, залишила "величезну дірку всередині", яка, однак, з часом була заповнена любов'ю і підтримкою, пише Daily Mail.

Принц Гаррі Фото: Getty Images

"Якщо ви читаєте цю книгу, значить, ви втратили одного або обох з батьків або кохану людину. Мені шкода, що я не можу обійняти кожного з вас прямо зараз, але я сподіваюся, що ця історія зможе втішити вас, знаючи, що ви не самотні.

Коли я був маленьким хлопчиком, я сам втратив маму. У той час я відмовлявся в це вірити. Це залишило всередині мене величезну порожнечу. Я знаю, що ви відчуваєте, і хочу запевнити вас, що з часом ця порожнеча буде заповнена любов'ю та підтримкою.

Ви можете відчувати себе самотнім, вам може бути сумно, ви можете злитися. Це почуття пройде. І я пообіцяю вам – ви відчуєте себе краще і сильніше, коли будете готові говорити про свої почуття", – написав Гаррі в книзі.

Нагадаємо, що принцеса Діана загинула в автокатастрофі у 1997 році. Тоді Гаррі було всього 12 років. Надалі, будучи дорослим чоловіком, принц Гаррі зробив обізнаність про психічне здоров'я ключовою частиною своєї благодійної діяльності.

Раніше повідомлялося, що принц Гаррі поклав квіти до могили принцеси Діани в День матері.

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