Одна з сестер Кардаш'ян показала фото каблучки з величезним каменем. Чекаємо на весілля?

Хлоє спровокувала чутки про заручини

36-річна Хлоє Кардашян, яку розкритикували за використання фотошопу, опублікувала фотографію свого трендового райдужного манікюру, але всю нашу увагу привернула каблучка на пальці знаменитості. Розмір каменю на прикрасі вражає!

В Instagram-профілі Хлоє під новим постом вирують суперечки і розмови про діамант, що прикрашає її безіменний палець. Шанувальники зірки впевнені, що вона збирається заміж за свого ексбойфренда Трістана Томпсона.

Фото: instagram.com/khloekardashian

Хлоє підписала повідомлення рядком різнокольорових емодзі у вигляді сердечок, а Томпсон залишив кокетливий коментар із сердечком.

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"Це діамант з "Титаніку"?", "Обручка!", "Скажи нам, що ти заручена, не кажучи про те, що ти заручена", – пишуть коментатори.

Хлоє і Трістан з донькою Тру

Фото: instagram.com/khloekardashian

У Хлоє Кардаш'ян та Трістана Томпсона є дворічна дочка Тру. У 2018 році, коли Хлоє була вагітна, Томпсон зрадив її.

У 2019 закохані розлучилися, але незабаром дали своїм відносинам другий шанс. Зараз, за словами Хлоє, вони друзі. Чутки про заручини Кардаш'ян не коментує.

Навіть якщо Хлоє Кардаш'ян задумала весілля, навряд чи їй хочеться виходити заміж під час карантину. До речі, про головні пункти лодауну, діючуго в Україні зараз, розповів Дід Панч у новому випуску свого YouTube-шоу.

Нагадаємо, що раніше Кім Кардаш'ян дала перше інтерв'ю після новини про розлучення з Каньє .

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