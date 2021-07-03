Громадські організації поставили ультиматум Atlas Weekend через Валерія Меладзе

Виступ Валерія Меладзе в Україні анонсовано в рамках фестивалю Atlas Weekend, який пройде з 6 по 11 липня. Та чи відбудеться воно?

Громадські організації закликали Atlas Weekend відмовитися від участі в фестивалі Меладзе / Фото: instagram.com/meladzevalerian

Ще в травні стало відомо, що російський співак Валерій Меладзе виступить на Atlas Weekend-2021. Тоді в соцмережах багато хто вирішив, що це жарт, але виявилося – навпаки.

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Нагадаємо, що Валерій Меладзе брав участь в закритій вечірці у Віктора Лукашенко, де для сім'ї президента Білорусі також співали Віра Брежнєва і Григорій Лепс.

Тепер українські громадські організації закликали організаторів музичного фестивалю Atlas Weekend відмовитися від виступу співака Валерія Меладзе та інших російських артистів у цьому році.

"Ми були вражені анонсованою участю у фестивалі російського співака Валерія Меладзе, котрий відзначився виступами на приватних концертах для сім’ї та поплічників самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка", – йдеться в заяві, підписаній низкою ГО, повідомляє "Детектор медіа".

У свою чергу ці громадські організації також відмовляються брати участь у фестивалі в рамках проекту "Містечко ГО".

"Ми не бачимо можливості розповідати на фестивалі Atlas Weekend про важливість громадської активності, реформи та свою діяльність, якщо у цьому ж фестивалі беруть участь артисти, що слугують авторитарному режиму. …Закликаємо організаторів Atlas Weekend відмовитися від участі російських артистів, що слугують авторитарному режиму", – йдеться в заяві.

Дивіться репортаж з червоної доріжки церемонії Viva.Awards:

Раніше ми розповідали, як в мережі відреагували на участь Меладзе в Atlas Weekend-2021.