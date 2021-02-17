Обматюкала візажистів і спалила їхній гонорар: все про скандальну реперку Інстасамку

Дівчина не вперше потрапляє в скандал

Сучасні блогери нерідко потрапляють в скандали. Наприклад, нещодавно українська TikTok-зірка потрапила до бази "Миротворця" через образливий ролик в соцмережі. А днями російська реп-виконавиця і блогерка-мільйонниця Дар'я Зотеєва, більш відома як Інстасамка (Instasamka), знову обурила публіку – вилаяла матом своїх візажистів, а потім на камеру спалила їхній гонорар, назвавши дівчат "обслуговчим персоналом".

Хто така Інстасамка, чому зараз про неї всі говорять і які скандали влаштовувала артистка, читайте в нашому матеріалі.

Про візажистів

16 лютого в Instastories Інстасамка опублікувала відео, на якому дві візажистки роблять їй макіяж і зачіску. Реп-виконавець в грубій формі попросила їх покинути її квартиру, викинувши речі і косметику дівчат у під'їзд.

Інстасамка Фото: instagram.com/instasamka

Пізніше стало відомо, що таким чином Інстасамка "покарала" дівчат за запізнення і сказала, що це був "останній день, коли вона терпіла неповагу по відношенню до себе".

Пізніше артистка перед камерою спалила гроші, які, за її словами, повинна була заплатити дівчатам за їхню працю.

"Я краще спалю ці гроші, ніж вони витратять їх на своє нікчемне життя, смердючі кредити", – говорить у відеоролику Інстасамка.

Інстасамка Відео: instagram.com/instasamka

Дівчина також назвала себе "найвисокооплачуванішою реперкою в Росії" і зазначила, що не потерпить до себе такого ставлення.

Інстасамка: коротка біографія

Справжнє ім'я Інстасамки – Дар'я Зотеєва. Вона народилася в травні 2000 року в Тобольську, Росія. Пізніше з сім'єю переїхала до Чехова, а потім – до Москви.

2017 року, навчаючись в 10-му класі, дівчина вирішила кинути школу. Під псевдонімом "Президентша" в Instagram Дар'я стала публікувати відео, в яких коментувала різні події в країні і світі з великою кількістю матів. Пізніше вона взяла собі псевдонім Instasamka, кардинально змінила стиль і почала створювати короткі гумористичні ролики.

Музичну кар'єру реп-виконавиці вона почала 2019 року, випустивши свій перший альбом Born to flex.

Інстасамка Фото: instagram.com/instasamka

Скандали

2019 року артистка повідомила, що її квартиру пограбували. За словами Даші, злодії забрали 4 мільйони рублів і цінну техніку. У вересні 2019-го колишній менеджер артистки Микита Лола опублікував на YouTube двогодинне відео під назвою "Вона вам не Інстасамка", в якому викрив дівчину і зізнався, що сам допомагав їй ініціювати пограбування заради популярності і підписників.

Інстасамка Фото: instagram.com/instasamka

Це відео Микита опублікував через сварку з Дашею. За словами хлопця, вона припинила з ним співпрацювати і не виплатила йому весь його гонорар. Пізніше стало відомо, що Зотеєва виплатила Микиті його гроші.

Ще один фейк – аварія, в яку потрапив хлопець Даші Олег Kenfckyou. Заради хайпу парочка купила бутафорську кров і підкупила співробітників швидкої допомоги.

На початку цього року Інстасамка облила кавою кур'єра, який їй доставив їжу, і зачинила перед чоловіком двері. Свою поведінку дівчина пояснила тим, що співробітник служби доставки приніс їй продукти без рукавичок і захисної маски.

Скріншот: instagram.com/instasamka

Образ

За словами однокласників Інстасамки, в школі вона була досить тихою дівчиною і стала популярною після кардинальної зміни іміджу. У соцмережах у Зотеєвої є як армія шанувальників, так і хейтерів, які ненавидять артистку за її нескінченний мат, хамство, відсутність виховання, освіти, вживання алкоголю, інтимні фото, її манеру мови та поведінки.

Інстасамка Фото: instagram.com/instasamka

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