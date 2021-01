Микита Ломакін на "Голосі країни 11" чарівно виконав пісню з "Титаніка": відео

За артиста боролися Тіна Кароль і Надя Дорофєєва

Якщо в першому випуску шоу "Голос країни 11" на проєкт прийшли учасники Нацвідбору на "Євробачення" , то сьогодні, 31 січня, теж не обійшлося без зіркових конкурсантів. На шоу прийшов уже досить відомий український співак Микита Ломакін.

Микита підкорив зіркових тренерів саундтреком до знаменитого фільму "Титанік" My heart will go on, який виконує Селін Діон.

До хлопця повернулись Тіна Кароль і Надя Дорофєєва. Вони влаштували справжній баттл – обидві дуже хотіли, щоб Микита виявився в їх командах. Разом з Надею Ломакін навіть заспівав фрагмент My heart will go on. Однак це не допомогло Наді роздобути артиста, і він пішов до команди Тіни Кароль.

Нагадаємо, образ Наді на сліпих прослуховуваннях порівняли з іміджем Тіни Кароль на "Голосі країни".

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися