Микита Джигурда після скандального розлучення одружився на колишній дружині

Микита Джигурда і Марина Анісіна знову разом

Через п'ять років після скандального розлучення стосунки фігуристки Марини Анісіна і епатажного Микити Джигурди отримали несподіваний поворот. Пара знову разом і сьогодні одружилися. Про це повідомляє StarHit.

Наречений і наречена для церемонії одруження вибрали яскраві вбрання: Джигурда був в костюмі від російського дизайнера і шубі в підлогу, а Анісіна вдягнула коричневу довгу сукня з блискітками і хутряну накидку.

Микита Джигурда і Марина Анісіна Фото: starhit.ru

Микита Джигурда і Марина Анісіна Фото: starhit.ru

Як зізналася фігуристка, саме вона була ініціатором другого весілля. Марина зателефонувала Микиті і запропонувала розписатися.

"Це рішення від серця. У нас з Микитою завжди були добрі стосунки, іноді щось було, але нічого. Цей рік такий складний, тому я за возз'єднання сім'ї. Мені здається, треба триматися всім разом ", – сказала фігуристка.

Джигурда в присутність всіх гостей зізнався в коханні своїй дружині.

"Розтопив серце богині Аніс і виконав свою обіцянку. Я кажу їй, що ми покажемо приклад тим, хто в шоу-бізнесі і житті вірить в любовь.Я щасливий чоловік тільки завдяки любові Марини Анісіна ", – заявив епатажний артист.

Нагадаємо, 23 лютого 2008 року відбулася перша весілля Микити і Маріни.Тогда торжество було скромним. Артист читав вірші і співав пісні, присвячені Марині Анісіній.

Микита Джигурда і Марина Анісіна весілля в 2008 році Фото: vokrug.tv/

У шлюбі у пари народилося двоє дітей – син Мік-Анжель і дочка Ева-Влада.

Весілля це добре, але ще є новина – в YouTube з'явився оригінальний влогер-пенсіонер. Фішка його в тому, що дід обговорює гарячі теми не саме, а вчиться життя у молоді, радячись з нею. Це відверто, місцями зухвало і прикольно. Рекомендуємо: "Дід Панч і молодь". Свіжий випуск – про п'яних за кермом .

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