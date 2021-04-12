Незадовго до смерті принц Філіп звернувся до Чарльза з трьома проханнями: що відомо
Стали відомі подробиці розмови принца Філіпа з сином в лікарні
Коли принца Філіпа госпіталізували, через пару днів папараці вдалося сфотографувати принца Чарльза після візиту до батька. Тоді син королеви був дуже сумним. Тепер ЗМІ стали відомі подробиці тієї розмови в лікарні.
Як пише The Sun, посилаючись на королівського біографа Роберта Джобсона, принц Філіп звернувся до сина з трьома проханнями.
Герцог Единбурзький попросив Чарльза подбати про Єлизавету II після його смерті. Принц Філіп дав вказівки, що стосуються справ сім'ї, на кілька років вперед.
Виписка з лікарні була його третім проханням – Філіп хотів померти вдома.
Нагадаємо, чоловік Єлизавети II принц Філіп помер 9 квітня у віці 99 років. Його похорони призначені на 17 квітня.
Раніше стало відомо, що принц Гаррі вже повернувся до Британії на похорон дідуся.
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