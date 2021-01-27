"Немає серцебиття": Олена Омаргалієва з TamerlanAlena розповіла про втрату двох дітей

У співачки було дві невдалі вагітності

Співачка Олена Омаргалієва з дуету TamerlanAlena і її чоловік і колега Тамерлан (справжнє ім'я Юрій) вперше розповіли про трагедію в родині.

У 2014 році у пари народився син Тимур, а в 2017 і 2019 роках Олена вдруге могла стати мамою, однак обидва рази артистка втрачала дітей на ранніх термінах вагітності.

TamerlanAlena з сином Тимуром Фото: instagram.com/tamerlan_alena

"Я прилетіла така радісна, оголосила чоловікові, що я вагітна – і на ранньому терміні у мене завмер плід. Уже можна було визначити навіть хто це був. Тобто, нам сказали, що це дівчинка", – згадує Олена в інтерв'ю "Зірковому шляху" на телеканалі "Україна".

Це сталося в 2017 році і стало великим ударом для пари – на деякий час вони припинили свою музичну діяльність.

Олена Омаргалієва Фото: instagram.com/tamerlan_alena

"Я боялася вдруге (завагітніти – Ред.). Я ось весь час думала про те, як же жінки вирішуються вдруге завагітніти після таких випадків. Мені всі говорили: "Та не бійся, все буде нормально", – говорить Олена.

І в 2019 році артистка знову завагітніла. На жаль, на цей раз все знову закінчилося трагедією – Олена втратила дитину на третьому місяці вагітності.

"Мені лікар каже: "Я не бачу серцебиття, плід завмер буквально вчора". Боже, у мене сльози градом, думала: "Ну як так?" – ділиться Омаргалієва.

Зараз Олена і Тамерлан не втрачають надію вдруге стати батьками.

Дивіться інтерв'ю TamerlanAlena для "Зіркового шляху":

Нагадаємо, Кейт Бекінсейл зізналася, що кілька років тому пережила викидень. Восени минулого року Джон Ледженд і Кріссі Тейгее втратили третю дитину.

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