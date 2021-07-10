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Не надивитися: Ані Лорак спокусила шанувальників гарячою фігурою в чорному (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
10 липня, 07:00
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Ані Лорак опублікувала нове фото в Інстаграм, яке точно не залишить вас байдужими. Тільки подивіться на ідеальну фігуру зірки!
Ані Лорак показала розкішну спортивну фігуру
Ані Лорак показала розкішну спортивну фігуру / Фото: instagram.com/anilorak

Нещодавно ми обговорювали каблучку на безіменному пальці, яку Ані Лорак засвітила але новому селфі. Невдовзі співачка опублікувала в Instagram гарячі кадри в спортивному топі і обтислих штанях. Результати її роботи в тренажерному залі видно не озброєним оком.

Любов не потрібно шукати, якщо вона завжди живе всередині, – дуже філософськи підписала новий пост Кароліна.

Щоб подивитися всі фото, свайпайте ліворуч:

Фотографії, до речі, були зроблені в Києві. Ані Лорак днями повернулася в Україну і готує для своїх шанувальників новий матеріал. Останні в коментарях засипали улюбленицю компліментами:

  • "Вогняна фігура"
  • "Не надивитися!"
  • "Як можна бути такою гарною? Шикарна!"
  • "Ваша фігура – захват!"
  • "Одразу видно українську красу!"

Скріншот: instagram.com/anilorak

Скріншот: instagram.com/anilorak

Скріншот: instagram.com/anilorak

Нещодавно Ані Лорак зізналася, що не проти, якщо її дочка стане артисткою. У 10-річної Софії вже є досвід участі в деяких проектах, їй також подобається знімальний процес.

"Думаю, в цьому віці ще складно прийняти тверде рішення про майбутню професію. Якщо дочка захоче стати артисткою – відмовляти не стану", – розповіла Ані Лорак в інтерв'ю.

Український продюсер розповів про дружбу з Ані Лорак і про те, як він ставиться до її виступів в Росії:

Раніше ми писали, що колишня дружина Валерія Меладзе в новому своєму інтерв'ю прокоментувала скандальну заяву Ані Лорак щодо Костянтина Меладзе.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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