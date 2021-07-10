Не надивитися: Ані Лорак спокусила шанувальників гарячою фігурою в чорному (фото)

Нещодавно ми обговорювали каблучку на безіменному пальці, яку Ані Лорак засвітила але новому селфі. Невдовзі співачка опублікувала в Instagram гарячі кадри в спортивному топі і обтислих штанях. Результати її роботи в тренажерному залі видно не озброєним оком.
Любов не потрібно шукати, якщо вона завжди живе всередині, – дуже філософськи підписала новий пост Кароліна.
Щоб подивитися всі фото, свайпайте ліворуч:
Фотографії, до речі, були зроблені в Києві. Ані Лорак днями повернулася в Україну і готує для своїх шанувальників новий матеріал. Останні в коментарях засипали улюбленицю компліментами:
- "Вогняна фігура"
- "Не надивитися!"
- "Як можна бути такою гарною? Шикарна!"
- "Ваша фігура – захват!"
- "Одразу видно українську красу!"
Нещодавно Ані Лорак зізналася, що не проти, якщо її дочка стане артисткою. У 10-річної Софії вже є досвід участі в деяких проектах, їй також подобається знімальний процес.
"Думаю, в цьому віці ще складно прийняти тверде рішення про майбутню професію. Якщо дочка захоче стати артисткою – відмовляти не стану", – розповіла Ані Лорак в інтерв'ю.
Український продюсер розповів про дружбу з Ані Лорак і про те, як він ставиться до її виступів в Росії:
Раніше ми писали, що колишня дружина Валерія Меладзе в новому своєму інтерв'ю прокоментувала скандальну заяву Ані Лорак щодо Костянтина Меладзе.