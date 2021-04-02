Самооцінка від такого не підвищується: Раміна Есхакзай зізналася, за що її не любила сім'я Коляденко

Інтерв'юерка стала гостею програми "Зірковій шлях"

До того, щоб стати відомою інтерв'юеркою, Раміна Есхакзай, яка розповіла всю правду про стосунки з Віталієм Козловським, йшла не один рік. Бажання бути зіркою у дівчини було ще з дитинства – не дивлячись на те, що її батьки не були пов'язані з творчістю, дівчинка завжди хотіла бути популярною.

"Мені здається, що здорова людина не хоче бути популярною. Оскільки мене можливо недолюбили в дитинстві і були якісь комплекси, мені потрібна була любов", – говорить Раміна в інтерв'ю "Зірковому шляху" на телеканалі "Україна".

Раміна зізнається, що батько завжди критикував її навіть за четвірки в школі. Потім вона зіткнулася з булінгом через колір шкіри.

"Оскільки у мене колір шкіри трохи відрізняється від середньостатистичного українського, мене завжди, з третього класу, ображали", – зізнається Есхакзай.

Екзотична зовнішність дісталася Раміні від батька, який родом з Афганістану, а мати її – українка. Дівчина зростала не єдиною дитиною в сім'ї, у неї є сестра Діана, яка зараз працює її менеджеркою.

Раміна Есхакзай Фото: instagram.com/raminalalala

За словами героїні "Зірковоо шляху", її сестра ніколи не прагнула до публічності:

"Вона виросла здоровою людиною. У неї немає таких бдзиків стосовно чоловіків, самооцінки. Вона не хоче нічого собі поправити на обличчі, вона реагує на все спокійно".

На запитання ведучої чи вважає Раміна себе нездоровою людиною, та відповіла:

"Звичайно нездоровою. Тому що здорова людина не париться стосовно свого зовнішнього вигляду, не змінює собі губи, що не вирізає комки Біша, не думає про дієту".

На те, як Раміна сприймає себе, також вплинули її перші стосунки – з Філіпом Коляденко. Його зіркові батьки – Дмитро і Олена Коляденко, також не сприймали дівчину. А бабуся Філа взагалі назвала Раміну циганкою.

Філіп Коляденко

Фото: instagram.com/philipp_kolyadenko

"Бабуся говорила, я не знаю, нащо він мені це казав, можна з промовчати, він казав, що я циганка, яка його приворожила, – розповіла Есхакзай. – І коли тебе в дитинстві гнобили за колір шкіри, потім ще батьки хлопця тобі кажуть про колір шкіри, самооцінка від цього не підвищується".

Вона додала, що Олена Коляденко не сприймала пасію свого сина. Врешті Раміна і Філіп Коляденко розлучилися з ініціативи хлопця.

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