Новим ведучим "Зіркового шляху"став Даніель Салем

Розповідаємо про нового ведучого

Вчора ми розповідали, що Тимур Мірошниченко більше не ведучий програми "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна". А сьогодні стало відомо ім'я нового ведучого програми про зірок. І так, тепер про новини шоу-бізнесу разом з Альоною Вінницькою буде розповідати Даніель Салем. Звичайно ж, "Зірковий шлях" не міг проминути нагоду дізнатися про новго ведучого з перших вуст.

Народився Даніель в Одесі, але коли йому виповнилося шість років вони з сім'єю переїхали до Бейруту на батьківщину батька. Там життя було несолодко. У вісім років Салем, щоб прогодувати сім'ю, пішов працювати.

Даніель Салем Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

"Моя професія, я називаю це професією і дуже пишаюся – я чистив взуття на площі в Бейруті, у мене була свій скринька. Школа у мене починалася о 8.30, на площу я приїжджав о шостій ранку і брав один долар за один черевик", – ділиться спогадами про першу роботі новий ведущий програми "Зірковий шлях".

Трохи подорослішавши, Даніель вже разом з дядьком їздив на заробітки за кордон. В Україну він повернувся, коли йому було 19 років. Він швидко вивчив російську мову, але для роботи мрії – на телебаченні, він вивчив українську.

Даніель Салем Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

"Це дуже красива мова. І для мене, як людини, яка побачила світ і почула багато мов, українська дуже мелодійна, красива", – розповів Даніель Салем.

Перш ніж потрапити на телебачення, новий ведущий "Зіркового шляху" змінив декілька професій.

Коли Даніель потрапив до арміъ, він вирішив пов'язати свою долю з військовою службою. Втім, зовсім скоро він розчарувався в професії своєї мрії. Все виявилося не так, як він собі уявляв. Під час військових дій він отримав поранення.

"Дуже було страшно і немає ніякого духу романтики в цьому", – зізнався телеведучий.

Ведучій Даніель Салем Фото: instagram.com/goloskrainy_official

Незабаром Даніель вступив до офтальмологічного факультету Одеського медичного університету імені Мечникова. Після закінчення навчання він пропрацював рік в медицині і потім вирішив підкорювати телебачення. І з першого кастингу харизматичного і винахідливого чоловіка взяли на роботу.

А тепер ведущий буде розповідати про новини шоу-бізнесу глядачам телеканалу "Україна".

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