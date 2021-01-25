Названа причина смерті відомого стиліста, який працював з Пугачовою, Вайкуле і Кіркоровим

Олександру Шевчуку було 54 роки

У ніч на 25 січня знаменита співачка Лайма Вайкуле повідомила про те, що з життя пішов її друг, відомий російський стиліст Олександр Шевчук. Йому було 54 роки. Тепер, як пише "СтарХит", стала відома причина смерті Шевчука.

За словами людей з близького оточення Олександра, він помер через ускладнення після апендициту.

"Днями Олександра госпіталізували, але занадто пізно прооперували, почався перитоніт, наслідки якого виявилися незворотними. Лікарі зробили все можливе, щоб врятувати пацієнта, проте їм це не вдалося", – говорить джерело, близьке до Шевчука.

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Олександр Шевчук працював з багатьма зірками російського шоу-бізнесу, серед яких Алла Пугачова, Філіп Кіркоров, Лайма Вайкуле, Поліна Гагаріна, Лариса Доліна, Валерій Меладзе та багато інших.

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