Знайдіть відмінності: Настя Каменських повторила своє дитяче фото

Співачка показала, якою була в дитинстві

Після повернення з відпустки зірковий детектив шоу "Маска" співачка Настя Каменських, схоже, вирішила переглянути свої дитячі фотографії. Один з образів артистці так сподобався, що вона вирішила його повторити.

Настя опублікувала у себе в Instagram фото, на якому вона маленька лежить на ліжку в червоній кофті й такого ж кольору кепці. Співачка відтворила цей образ і запропонувала підписникам знайти відмінності.

"І кепка, як і раніше, підходить. Проведіть пальцем вліво, щоб знайти різницю", – написала співачка.

Настя Каменських Фото: instagram.com/kamenskux

Одним з перших коментар залишив чоловік Насті Потап. "Люблю обох", – прокоментував співак пост дружини.

"Боже, яка ти красива", "Гарна", "Красуня", "Любуся", – написали в Мережі.

Нагадаємо. недавно Потап похвалився подарунком від Насті Каменських.

Раніше ми розповідали, що Настя Каменських прийшла зніматися на шоу "Маска" в спокусливій сукні.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися