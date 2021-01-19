Знайдіть відмінності: Настя Каменських повторила своє дитяче фото
Співачка показала, якою була в дитинстві
Після повернення з відпустки зірковий детектив шоу "Маска" співачка Настя Каменських, схоже, вирішила переглянути свої дитячі фотографії. Один з образів артистці так сподобався, що вона вирішила його повторити.
Настя опублікувала у себе в Instagram фото, на якому вона маленька лежить на ліжку в червоній кофті й такого ж кольору кепці. Співачка відтворила цей образ і запропонувала підписникам знайти відмінності.
"І кепка, як і раніше, підходить. Проведіть пальцем вліво, щоб знайти різницю", – написала співачка.
Одним з перших коментар залишив чоловік Насті Потап. "Люблю обох", – прокоментував співак пост дружини.
"Боже, яка ти красива", "Гарна", "Красуня", "Любуся", – написали в Мережі.
Нагадаємо. недавно Потап похвалився подарунком від Насті Каменських.
Раніше ми розповідали, що Настя Каменських прийшла зніматися на шоу "Маска" в спокусливій сукні.
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