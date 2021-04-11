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Наташа Корольова буде мстити коханкам Тарзана: Суди тільки починаються

Сьогодні, 14:12

Крапку в скандальній історії співачка поки не збирається ставити

Здавалося, що історія зі зрадою Тарзана закінчилася – Наташа Корольова пробачила чоловіка, і вони разом. Але коханок чоловіка співачка не збирається побачати. Про це розповіла в ефірі програми "Ти не повіриш".

Співачка пообіцяла влаштувати коханкам чоловіка веселе життя і буде судитися.

"Суди тільки починаються. В будь-якій сім'ї потрібна довіра. Її можна легко заробити, але можна і також легко втратити. Всі ситуації треба за сімейним столом промовляти. Сімейні цінності – найважливіше. Їх треба зберігати і охороняти", – заявила співачка.

Фото: Facebook

Про суди розповідав і чоловік співачки Тарзан. Він зазначив, що скандал йому зіпсував репутацію і він хоче, щоб справедливість восторжествувала.

Без сенсацій і шокуючих моментів не обходився і проєкт "Маски". Пропонуємо переглянути найяскравіші моменти популярного гіпершоу.

Раніше Наташа Корольова зробила заяву про весілля сина зі стриптизеркою.

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