Наталя Могилевська поголиться налисо, якщо не схудне за три тижні

Співачка Наталя Могилевська уклала парі з фітнес-тренером Анітою Луценко, за умовами якого вона повинна схуднути до 26 червня

Наталья Могилевська Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

45-річна українська співачка Наталя Могилевська в ефірі програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" зізналася, що поправилася на карантині, і заявила про бажання схуднути на 10 кілограмів, щоб надіти улюблену концертну сукню.

"Таку проблему зараз має чи не кожна людина, тому я пропоную зробити марафон і підключити до цього тренера і дієтолога. Я роблю це публічно, тому що розумію, що інакше ніколи не схудну, а якщо пообіцяю і не зроблю – мені буде дуже соромно", – сказала співачка.

Ну що ж, Аніта Луценко вирішила допомогти Наталі Могилевській досягти своєї мети. Крім того, фітнес-тренер і співачка уклали парі. Про це Аніта написала у себе в Instagram.

Могилевській необхідно до кінця червня схуднути на чотири кілограми. Якщо ж у неї не вийде це зробити, їй доведеться поголитися налисо.

"4 кг до 26 числа! Стежимо за Наташею! У разі провалу – Наташа голиться налисо. Як думаєте, чи впорається?" – написала Аніта.

Аніта Луценко та Наталя Могилевська Фото: instagram.com/anitasporty

Варто зазначити, що днями фітнес-тренер уклала парі і з ведучим програми "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" Даніелем Салемом. Ведучий повинен до кінця червня скинути 15 кілограмів. Аніта придумала і йому покарання, якщо він не досягне бажаної цифри. Даніель, який найбільше боїться замкнутих просторів, буде на годину закопаний під землю.

Нагадаємо, нещодавно співачка прокоментувала чутки про своє особисте життя. Наталя зазначила, що не поспішає виносити на загальний огляд свої стосунки. Співачка зізналася, що її серце зайняте, але більше не хоче говорити про особисте.

Раніше в Мережі Наталю Могилевську помітили на побаченні з мільйонером. Пара не раз з'являлася разом на світських заходах.

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