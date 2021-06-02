Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Наталя Могилевська поголиться налисо, якщо не схудне за три тижні

Сьогодні, 18:35

Співачка Наталя Могилевська уклала парі з фітнес-тренером Анітою Луценко, за умовами якого вона повинна схуднути до 26 червня

Наталья Могилевська
Наталья Могилевська
Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

45-річна українська співачка Наталя Могилевська в ефірі програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" зізналася, що поправилася на карантині, і заявила про бажання схуднути на 10 кілограмів, щоб надіти улюблену концертну сукню.

"Таку проблему зараз має чи не кожна людина, тому я пропоную зробити марафон і підключити до цього тренера і дієтолога. Я роблю це публічно, тому що розумію, що інакше ніколи не схудну, а якщо пообіцяю і не зроблю – мені буде дуже соромно", – сказала співачка.

Ну що ж, Аніта Луценко вирішила допомогти Наталі Могилевській досягти своєї мети. Крім того, фітнес-тренер і співачка уклали парі. Про це Аніта написала у себе в Instagram.

Могилевській необхідно до кінця червня схуднути на чотири кілограми. Якщо ж у неї не вийде це зробити, їй доведеться поголитися налисо.

"4 кг до 26 числа! Стежимо за Наташею! У разі провалу – Наташа голиться налисо. Як думаєте, чи впорається?" – написала Аніта.

Аніта Луценко та Наталя Могилевська
Аніта Луценко та Наталя Могилевська
Фото: instagram.com/anitasporty

Варто зазначити, що днями фітнес-тренер уклала парі і з ведучим програми "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" Даніелем Салемом. Ведучий повинен до кінця червня скинути 15 кілограмів. Аніта придумала і йому покарання, якщо він не досягне бажаної цифри. Даніель, який найбільше боїться замкнутих просторів, буде на годину закопаний під землю.

(@Anitasporty)

Нагадаємо, нещодавно співачка прокоментувала чутки про своє особисте життя. Наталя зазначила, що не поспішає виносити на загальний огляд свої стосунки. Співачка зізналася, що її серце зайняте, але більше не хоче говорити про особисте.

Раніше в Мережі Наталю Могилевську помітили на побаченні з мільйонером. Пара не раз з'являлася разом на світських заходах.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Могилевська пояснила, чому боїться виходити на сцену по сходах: П'ятирічну дівчинку зашивали ЗМІ показали будинок Могилевської і її прогулянку з незнайомцем берегом Дніпра: фото Наталія Могилевська назвала ТОП-5 місць, де можна погуляти у Києві (фото)
Наталя Могилевська Аніта Луценко Даніель Салем
Реклама

Новини партнерів

Семь признаков того, что у вас хроническое воспаление в организме
Семь признаков того, что у вас хроническое воспаление в организме
Что помогло Бабкиной пережить многочисленные измены мужа
Что помогло Бабкиной пережить многочисленные измены мужа
Кензов в третий раз вступит в брак
Кензов в третий раз вступит в брак
Кайли Дженнер в тесном бикини поделилась соблазнительными фото
Кайли Дженнер в тесном бикини поделилась соблазнительными фото

Популярні статті

Сьогодні, 14:57Фаново

День літнього сонцестояння-2021: дата найдовшого дня в році

Сьогодні, 12:36Модно

68 років тому коронували Єлизавету II: як змінювався стиль Її Величності

Сьогодні, 11:04Психо

ТОП-7 порад, як поліпшити своє психічне здоров'я

Вчора, 20:15Смачно

Який ви овоч за гороскопом – 12 відповідей для кожного знаку зодіаку

Вчора, 11:31Психо

П'ять правильних звичок для поліпшення роботи мозку

Вчора, 11:07Смачно

Що приготувати на вечерю з фаршу – 5 рецептів з різних країн

Вчора, 10:10Фаново

День захисту дітей: красиві привітання і вірші

Вчора, 06:50Психо

Гороскоп на сьогодні 1 червня для всіх знаків зодіаку: Стрільці, терпіння вам!

Вчора, 06:00Зірково

Тарзан вразив Мережу незвичайним подарунком для Наташі Корольової: Яка краса

31 травняEvents

Ретроградні планети-2021: точні дати і як вони вплинуть на наше життя

31 травняСмачно

Як повернути свіжість лавашу і 10 рецептів з ним

31 травняЗірково

Олег Філімонов про раптову смерть 15-річного онука: Ми припускаємо, що відірвався тромб

31 травняЗірково

Наташа Корольова в боді влаштувала відверті танці під українську пісню

31 травняСмачно

Що приготувати з курячого філе на вечерю – 5 оригінальних рецептів

31 травняЗірково

Олег Філімонов втратив онука (оновлено)

30 травняЗірково

Вибрав одну, а пише іншій: Холостяка Тіматі розкритикували за його пости про Алісу Грабову

Новини партнерів

Жена футболиста сборной Украины вызвала “пожар” в сети
Жена футболиста сборной Украины вызвала “пожар” в сети
Семья Скрябина запретила Миле Нитич исполнять его песни
Семья Скрябина запретила Миле Нитич исполнять его песни
Олег Винник с женой и ребенком произвел фурор на публику. Фото
Олег Винник с женой и ребенком произвел фурор на публику. Фото
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
Вот как выглядит Игорь Николаев без усов: вы ахните!
Вот как выглядит Игорь Николаев без усов: вы ахните!
Участница “Холостяка” Анна Богдан раскрыла главную тайну пост-шоу
Участница “Холостяка” Анна Богдан раскрыла главную тайну пост-шоу
Как "голая" пробежка модели на ЛЧ перевернула ее жизнь
Как "голая" пробежка модели на ЛЧ перевернула ее жизнь
В сети показали фото 65-летней Долиной без фотошопа
В сети показали фото 65-летней Долиной без фотошопа

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти