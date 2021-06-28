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Наталія Орейро перефарбувалася в блондинку і блиснула декольте в піджаку на голе тіло (фото)

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
28 червня, 10:43
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Зірка серіалу "Дикий янгол" знялася в супергарячій фотосесії. Шанувальники артистки оцінили її чарівний образ, але попросили повернути свій натуральний колір волосся
Наталія Орейро перефарбувалася в блондинку
Наталія Орейро перефарбувалася в блондинку / Фото: instagram.com/nataliaoreirosoy

44-річна уругвайська і аргентинська співачка і актриса Наталія Орейро, яка раніше показала фігуру в боді, шокувала своїх пі здписників зміною іміджу.

З палкої брюнетки Орейро перетворилася на страсну блондинку. На своїй сторінці в Instagram зірка серіалу "Дикий янгол" опублікувала серію фото, на яких вона позує з новим кольором волосся. Для фотосесії Наталія вбралася в червоний костюм – піджак на голе тіло і штани. Її образ доповнили червона помада і золоті сережки.

Наталія Орейро
Наталія Орейро / Фото: instagram.com/nataliaoreirosoy

В описі до фото Наталія поцікавилася у підписників, чи сподобався їм її новий образ. Думки фанатів артистки розділилися: одні стверджують, що Орейро гарна в будь-якому вигляді, інші ж просять повернути її натуральний колір.

Наталія Орейро
Наталія Орейро / Фото: instagram.com/nataliaoreirosoy

Виявилося, що в такому образі Наталія з'явиться в нових випусках телешоу "Уругвай має таланти", де вона є однією з членів журі.

Наталія Орейро
Наталія Орейро / Фото: instagram.com/nataliaoreirosoy

Розкішний образ Орейро сподобався майже всім, але в коментарях багато пишуть, що артистка має повернути собі рідний відтінок волосся.

  • Мені вона більше подобається в темному кольорі, але на смак і колір товаришів немає...Вона в будь-якому випадку класна!
  • Навіщо? Навіщо вона зрадила свою природність?
  • Красиво, але брюнеткою краще.
  • Завжди незвично бачити Наталію зі світлим волоссям. Я думаю, що природну яскравість, пристрасть, емоції більше підкреслює темний колір волосся, мій улюблений варіант.
  • Наташа – красуня! Але в темному кольорі набагато краще!
Скріншот: Instagram

Раніше ми писали, що телеведуча Надія Матвєєва змінила зачіску.

Дивіться відео про те, як Наталія Могилевська здивувала шанувальників зміною іміджу:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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