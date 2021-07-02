Настю Каменських в купальнику порівняли з Волочковою (фото)

Українська співачка Настя Каменських, яка в спокусливому вбранні показала, що потрібно носити цього літа, поділилася з підписниками гарячими літніми фото. На них зірка позує у власному басейні, обравши для цього яскраво-жовтий купальник.
Фотографії NK опублікувала в Instagram-профілі. Разом із нею зображена її улюблена собачка Мімі.
Щоб подивитися всі фото, свайпайте ліворуч:
У коментарях до посту багато хто написав Каменських компліменти, а хтось порівняв її з російською балериною Анастасією Волочковою... Так, ми теж здивувалися)
- "Ви прекрасні!"
- "Супер"
- "Купальник потрібен такий, щоб груди разом зібрати"
- "У тебе груди такі як у Волочкової. Безформне желе"
- "Шикарні груди! Супер"
NK схудла за допомогою тренувань, а Цибульська їсть, що хоче. Дивіться, як зірки готувалися до літа (відео)
Не упускають можливості шанувальники Насті Каменських і зайвий раз нагадати їй про дітей:
- "Але видно, що підкрався той вік, коли потрібні дітки"
Дивіться історію кохання Потапа і Насті Каменських у відеосюжеті "Зіркового шляху":
Раніше ми показували, як Каменських, Потап, Позитив і Дорофєєва виглядали 10 років тому: порівнюємо фото.