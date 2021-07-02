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Настю Каменських в купальнику порівняли з Волочковою (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
2 липня, 09:00
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Співачка NK опублікувала нові фото в своєму Instagram. Настя позувала в басейні у яскраво-жовтому купальнику, який збентежив її фоловерів
Настя Каменських показала фото в купальнику
Настя Каменських показала фото в купальнику / Фото: instagram.com/kamenskux

Українська співачка Настя Каменських, яка в спокусливому вбранні показала, що потрібно носити цього літа, поділилася з підписниками гарячими літніми фото. На них зірка позує у власному басейні, обравши для цього яскраво-жовтий купальник.

Фотографії NK опублікувала в Instagram-профілі. Разом із нею зображена її улюблена собачка Мімі.

Щоб подивитися всі фото, свайпайте ліворуч:

У коментарях до посту багато хто написав Каменських компліменти, а хтось порівняв її з російською балериною Анастасією Волочковою... Так, ми теж здивувалися)

  • "Ви прекрасні!"
  • "Супер"
  • "Купальник потрібен такий, щоб груди разом зібрати"
  • "У тебе груди такі як у Волочкової. Безформне желе"
  • "Шикарні груди! Супер"
Скріншот: instagram.com/kamenskux

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Скріншот: instagram.com/kamenskux
Скріншот: instagram.com/kamenskux

Не упускають можливості шанувальники Насті Каменських і зайвий раз нагадати їй про дітей:

  • "Але видно, що підкрався той вік, коли потрібні дітки"
Скріншот: instagram.com/kamenskux

Дивіться історію кохання Потапа і Насті Каменських у відеосюжеті "Зіркового шляху":

Раніше ми показували, як Каменських, Потап, Позитив і Дорофєєва виглядали 10 років тому: порівнюємо фото.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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«Кожен день ми хочемо, щоб вона все ще була з нами, і ми сподіваємося, що ця статуя назавжди залишиться символом її життя і її спадщини»

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