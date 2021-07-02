Настю Каменських в купальнику порівняли з Волочковою (фото)

Співачка NK опублікувала нові фото в своєму Instagram. Настя позувала в басейні у яскраво-жовтому купальнику, який збентежив її фоловерів

Настя Каменських показала фото в купальнику / Фото: instagram.com/kamenskux

Українська співачка Настя Каменських, яка в спокусливому вбранні показала, що потрібно носити цього літа, поділилася з підписниками гарячими літніми фото. На них зірка позує у власному басейні, обравши для цього яскраво-жовтий купальник.

Фотографії NK опублікувала в Instagram-профілі. Разом із нею зображена її улюблена собачка Мімі.

Щоб подивитися всі фото, свайпайте ліворуч:

У коментарях до посту багато хто написав Каменських компліменти, а хтось порівняв її з російською балериною Анастасією Волочковою... Так, ми теж здивувалися)

"Ви прекрасні!"

"Супер"

"Купальник потрібен такий, щоб груди разом зібрати"

"У тебе груди такі як у Волочкової. Безформне желе"

"Шикарні груди! Супер"

Скріншот: instagram.com/kamenskux

Скріншот: instagram.com/kamenskux

Скріншот: instagram.com/kamenskux

Не упускають можливості шанувальники Насті Каменських і зайвий раз нагадати їй про дітей:

"Але видно, що підкрався той вік, коли потрібні дітки"

Скріншот: instagram.com/kamenskux

Дивіться історію кохання Потапа і Насті Каменських у відеосюжеті "Зіркового шляху":

Раніше ми показували, як Каменських, Потап, Позитив і Дорофєєва виглядали 10 років тому: порівнюємо фото.