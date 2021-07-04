Настю Каменських на нових фото порівняли із Монікою Беллуччі

Настя Каменських, яка нещодавно зачарувала шанувальників своєю новою фотосесією в прозорій сукні, потішила фоловерів яскравими кадрами. NK виклала в Instagram-акаунті фотографії, на яких вона позує сидячи біля стіни з стильному жовтому костюмі.
"Жовтий костюм, жовте золото, жовте настрій", – додала Настя лаконічний підпис.
Щоб подивитися всі фото, свайпайте ліворуч:
У коментарях фани Насті Каменських засипали її компліментами та емодзі сердечок, а хтось зазначив, що вона схожа на Моніку Беллуччі:
- "Клас, ви на цьому фото дуже схожі на Моніку Беллуччі"
- "Красуня"
- "Дуже красива"
Пропонуємо порівняти двох відомих жінок і вирішити, чи є між ними схожість)
У недавньому інтерв'ю Настя Каменських розповіла, що пропрацювала свої комплекси і зараз любить себе і свою фігуру.
"Я не приймала власне тіло. І найчастіше відчувала тиск суспільства, та й зараз воно є. Тому я прекрасно розумію, як дівчата себе відчувають, коли "не вписуються" в параметри інших. Не дивлячись на те, що я неодноразово розповідала, що схильна до повноти та працюю над собою, люди все одно знаходять в мені вади. Була повненькою – погано. Схудла – теж все не так. Нікому не догодити, але я і не планую. Моє тіло – моє діло", – зізналася співачка.
Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Настею Каменських:
Нагадаємо, що раніше NK в купальнику порівняли з Анастасією Волочковою.