Настю Каменських на нових фото порівняли із Монікою Беллуччі

Співачка запостила пару знімків в стильному костюмі. Шанувальники переконані, що NK схожа на відому акторку. І ми теж бачимо схожість)

Настю Каменських порівняли з Монікою Беллуччі / Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменських, яка нещодавно зачарувала шанувальників своєю новою фотосесією в прозорій сукні, потішила фоловерів яскравими кадрами. NK виклала в Instagram-акаунті фотографії, на яких вона позує сидячи біля стіни з стильному жовтому костюмі.

"Жовтий костюм, жовте золото, жовте настрій", – додала Настя лаконічний підпис.

Щоб подивитися всі фото, свайпайте ліворуч:

У коментарях фани Насті Каменських засипали її компліментами та емодзі сердечок, а хтось зазначив, що вона схожа на Моніку Беллуччі:

"Клас, ви на цьому фото дуже схожі на Моніку Беллуччі"

"Красуня"

"Дуже красива"

Скріншот: instagram.com/kamenskux

Скріншот: instagram.com/kamenskux

Пропонуємо порівняти двох відомих жінок і вирішити, чи є між ними схожість)

Настя Каменських/Моніка Беллуччі

Колаж Life Сьогодні

У недавньому інтерв'ю Настя Каменських розповіла, що пропрацювала свої комплекси і зараз любить себе і свою фігуру.

"Я не приймала власне тіло. І найчастіше відчувала тиск суспільства, та й зараз воно є. Тому я прекрасно розумію, як дівчата себе відчувають, коли "не вписуються" в параметри інших. Не дивлячись на те, що я неодноразово розповідала, що схильна до повноти та працюю над собою, люди все одно знаходять в мені вади. Була повненькою – погано. Схудла – теж все не так. Нікому не догодити, але я і не планую. Моє тіло – моє діло", – зізналася співачка.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Настею Каменських:

Нагадаємо, що раніше NK в купальнику порівняли з Анастасією Волочковою.