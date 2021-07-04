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СЬОГОДНІ Lifestyle Новини шоу бізнесу

Настю Каменських на нових фото порівняли із Монікою Беллуччі

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
4 липня, 07:00
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Співачка запостила пару знімків в стильному костюмі. Шанувальники переконані, що NK схожа на відому акторку. І ми теж бачимо схожість)
Настю Каменських порівняли з Монікою Беллуччі
Настю Каменських порівняли з Монікою Беллуччі / Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменських, яка нещодавно зачарувала шанувальників своєю новою фотосесією в прозорій сукні, потішила фоловерів яскравими кадрами. NK виклала в Instagram-акаунті фотографії, на яких вона позує сидячи біля стіни з стильному жовтому костюмі.

"Жовтий костюм, жовте золото, жовте настрій", – додала Настя лаконічний підпис.

Щоб подивитися всі фото, свайпайте ліворуч:

У коментарях фани Насті Каменських засипали її компліментами та емодзі сердечок, а хтось зазначив, що вона схожа на Моніку Беллуччі:

  • "Клас, ви на цьому фото дуже схожі на Моніку Беллуччі"
  • "Красуня"
  • "Дуже красива"

Скріншот: instagram.com/kamenskux

Скріншот: instagram.com/kamenskux

Пропонуємо порівняти двох відомих жінок і вирішити, чи є між ними схожість)

Настя Каменських/Моніка Беллуччі
Колаж Life Сьогодні

У недавньому інтерв'ю Настя Каменських розповіла, що пропрацювала свої комплекси і зараз любить себе і свою фігуру.

"Я не приймала власне тіло. І найчастіше відчувала тиск суспільства, та й зараз воно є. Тому я прекрасно розумію, як дівчата себе відчувають, коли "не вписуються" в параметри інших. Не дивлячись на те, що я неодноразово розповідала, що схильна до повноти та працюю над собою, люди все одно знаходять в мені вади. Була повненькою – погано. Схудла – теж все не так. Нікому не догодити, але я і не планую. Моє тіло – моє діло", – зізналася співачка.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Настею Каменських:

Нагадаємо, що раніше NK в купальнику порівняли з Анастасією Волочковою.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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Цитата дня

"Незважаючи на те, що я неодноразово розповідала, що схильна до повноти і працюю над собою, люди все одно знаходять в мені вади. Була повненькою - погано. Схудла - теж все не так. Нікому не догодити, але я і не планую. Моє тіло - моє діло "

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