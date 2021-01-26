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Насильник-продюсер Вайнштейн виплатить нечувану суму компенсації своїм жертвам

Сьогодні, 14:17

Сума буде поділена між більш ніж 50 жінками, які звинуватили Гарві Вайнштейна в насильстві

Майже через три роки після того, як корпорація Weinstein Co, яку очолював звинувачений в сексуальному насильстві кінопродюсер Гарві Вайнштейн, оголосила про банкрутство, суд затвердив план, згідно з яким Вайнштейн виплатить 17,1 мільйонів доларів всім своїм жертвам. Про це повідомляє Variety.

План також передбачає виплату 9,7 мільйонів доларів колишнім посадовим особам і директорам Weinstein Co., дозволяючи їм сплатити частину своїх юридичних рахунків за останні кілька років. Директора і посадові особи, серед яких й брат Вайнштейна, Боб, також звільняються від будь-якої потенційної відповідальності за дії Гарві.

Гарві Вайнштейн
Гарві Вайнштейн
Фото: Getty Images

17 мільйонів доларів будуть розділені між більш ніж 50 жертвами Вайнштейна. За самим серйозним обвинуваченням будуть здійснені виплати в розмірі 500 000 доларів і більше.

Нагадаємо, що звинувачений у сексуальних домаганнях кінопродюсер Гарві Вайнштейн в березні минулого року був засуджений до 23 років тюремного ув'язнення.

Раніше ми повідомляли, що Гарві Вайнштейна цілодобово знімають камери у в'язниці. До цього з'явилася інформація про погіршення здоров'я Вайнштейна.

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