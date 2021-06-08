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Наркотики, мастурбація на сцені і політика: 5 зізнань "татушки" Юлії Волкової з інтерв'ю Собчак

Сьогодні, 15:39

Юлія Волкова розговорилася про свої пластичні операції, рішення стати політиком і період, коли вона була учасницею популярного гурту "Тату"

Юлія Волкова
Юлія Волкова
Фото: Скріншот з YouTube

Екссолістка гурту "Тату" Юлія Волкова, у якої вдруге діагностували рак, дала відверте інтерв'ю Ксенії Собчак.

Юлія згадала про період, коли приймала наркотики, розповіла про непристойе прохання продюсера, пластичні операції і не тільки.

Life Сьогодні зібрали п'ять найяскравіших зізнань Волкової в інтерв'ю.

Про політику

Нещодавно стало відомо, що Юлія Волкова вирішила перекваліфікуватися в політика. Артистка пояснила, чому вона захотіла стати депутатом.

"Ми всі дорослішаємо, стикаємося з низкою проблем, перешкод. Бачимо, як це не вирішується, як наші політики не зовсім справляються. І оскільки праймеріз "Єдиної Росії" відкриті для будь-якого громадянина РФ, я вирішила спробувати, чому ні? До цього я йшла давно, я думала про це, це був усвідомлений крок", – заявила Юлія.

Юлія Волкова балотувалася до Держдуми від "Єдиної Росії"
Юлія Волкова балотувалася до Держдуми від "Єдиної Росії"
Фото: Скріншот з YouTube

При цьому з діалогу Юлії з Ксенією стало зрозуміло, що Волкова не до кінця розбирається в політичних питаннях. Наприклад, на запитання Собчак про те, чи знає співачка щось про "Закон Діми Яковлєва" (закон, що забороняє всиновлення російських дітей громадянами США), Волкова відповіла, що не в курсі про це. Також в ході інтерв'ю Юлія говорила про речі , які суперечать політиці партії "Єдина Росія", від якої артистка балотувалася до Держдуми РФ.

Про образ ЛГБТ

Не секрет, що довгий час гурт "Тату" асоціювався у багатьох саме з ЛГБТ. А все через образи, які створив для дівчат продюсер.

"Була роль, створена нашим продюсером. Але у мене народжувалися діти, і зрозуміло, що вони народжувалися не від дівчаток. Я нейтральна в цьому – є вибір людини і я не хочу нікого засуджувати. Але я за повноцінну сім'ю, де є мама і є тато, і де народжуються діти", – заявила Юлія.

Юлія Волкова
Юлія Волкова
Фото: Скріншот з YouTube

Про мастурбацію перед 50 тисячами глядачів

Юлія розповіла, як для зйомок кліпу на пісню "Простые движения" продюсер гурту Іван Шаповалов зробив їй незвичайну пропозицію: заради кадрів кліпу, він попросив дівчину сісти перед камерою і почати мастурбувати. Сам Шаповалов в той момент з кімнати вийшов.

"Він мені сказав: "Уяви, що на тебе дивиться твій коханий чоловік". Я йому тоді сказала, що у мене не вийде...Загалом, я впоралася із завданням, включила всі свої ресурси. Мені було років 16-17. Аале страшніше було не це, камери – це дурниця. Коли ми були в Японії, він перед піснею "Прості руху" мені сказав: "Ти сядеш, запустиш руку в джинси і почнеш мастурбувати", – поділилася спогадами Юлія .

Тоді "Тату" виступали перед 50 тисячами глядачів.

Юлія Волкова на концерті в Японії
Юлія Волкова на концерті в Японії
Фото: Скріншот з YouTube

Ксенія також записала інтерв'ю і з Іваном Шаповаловим, попросивши його прокоментувати цей момент:

"Я вирішив, що я її не травмую цим, як мінімум. Тому що ти відкриваєш себе справжню, це завжди терапевтично цінно", – відповів Шаповалов.

Собчак уточнила у Юлії Волкової, чому продюсер не просив її колегу, Лєну Катіну, зробити те ж саме.

"Тому що він знав, що Лєна скаже "ні", – пояснила Волкова.

Про пластичні операції

Ксенія поцікавилася, чому Юлія зробила стільки змін у своїй зовнішності, зокрема збільшивши груди і губи. Собчак припустила, що Волковій щось в собі не подобалося.

"Це інтерес. Мені завжди все цікаво, а особливо – пробувати на собі. Немає такого, що я не приймаю себе. Спочатку мені було просто цікаво. Це було модно, все робили, і мені теж захотілося ", – говорить Волкова.

Юлія Волкова
Юлія Волкова
Фото: Скріншот з YouTube

Також Ксенія уточнила у артистки, чи не вважає вона тягу до операцій наслідком травматичного досвіду, як, наприклад, ситуації з мастурбацією на сцені.

"Ні, такого не було. Підсвідомо не хотілося повністю помінятися і почати все з нуля", – відповіла Юлія.

Про наркотики

Обговорюючи тему того, що Іван Шаповалов в певний момент пристрастився до наркотиків, Ксенія уточнила у Юлії, чи був у її житті період, коли вона вживала заборонені речовини.

"Я не буду цього приховувати. У моєму житті був період, коли я пробувала, це було юнацтво. Це те життя, коли ти хочеш не хочеш, опиняєшся в моменті, коли тебе заносить. Ти все розумієш, голова включена, але ти повинен бути всередині , там (в тусовці шоу-бізнесу – Ред.)", – зазначила артистка.

Юлія Волкова зізналася, що вживала наркотики
Юлія Волкова зізналася, що вживала наркотики
Фото: Скріншот з YouTube

Юлія зізналася, що вона позбулася згубної звички після народження другої дитини – сина Саміра в 2007 році.

"Я в житті завжди від усього легко відмовляюся. Самір народився, і я зрозуміла, що потрібна дітям, я повинна бути здоровою і я не хочу негативних наслідків", – заявила Волкова.

Нагадаємо, Слава Камінська зізналася, що вживала наркотики.

Інтерв'ю гурту "Тату" для Ксенії Собчак:

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