Надя Дорофєєва натякнула на вихід нової пісні: "Перечитал мои мысли, а они все о тебе"

Артистка презентує новий трек на початку березня

Минуло три місяці з початку сольної кар'єри Наді Дорофєєвої. У листопаді минулого року вона представила першу пісню gorit, яка викликала великий резонанс в суспільстві, а кліп на композицію став скандальним. Проте з новою піснею Надя зайняла перші рядки світових музичних рейтингів.

І тепер Дорофєєва готова порадувати шанувальників новим хітом. Назва і дату виходу пісні артистка тримає в секреті. Дорофєєва лише опублікувала в Instagram своє чорно-біле фото і додала, ймовірно, рядок з нової композиції.

"Перечитал мои мысли, а они все...о тебе. Soon", – підписала фото Надя.

Скріншот: Instagram Наді Дорофєєвої

Схожий пост з'явився і на сторінці радіо NRJ Ukarine, де в коментарях Надя уточнила, що пісня "не буде ліричною".

Скріншот: Instagram NRJ Ukarine

Поки всі чекають вихід пісні Наді, пропонуємо подивитися влог нового відеоблогера. На YouTube з'явився оригінальний влогер-пенсіонер. Фішка його в тому, що дід обговорює гарячі теми не сам, а вчиться життя у молоді, радячись з нею. Це відверто, місцями зухвало і прикольно. Рекомендуємо: "Дід Панч і молодь".

Нагадаємо, DOROFEEVA стала першою українською співачкою, яка встановила мільйонний рекорд на Spotify.

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