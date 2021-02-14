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Надія Мейхер на "Голосі країни 11": "Тіна, ти нарвалася" (відео)

Сьогодні, 23:51

Ексучасниця "ВІА Гри" з тріумфом виступила на шоу

Українська співачка, телеведуча і екссолістка гурту "ВІА Гра" Надія Мейхер вирішила зробити сюрприз тренерам, прийшовши на шоу "Голос країни 11" в четвертому випуску.

Надія зізналася, що дуже любить французьку мову і французький шансон. Вона професійно виконала композицію Патрісії Каас Mon mec a moi. До співачки повернулися всі чотири тренери.

Спочатку Мейхер не планувала брати участь в шоу, але все благали її залишитися. Співачка пішла до команди Тіни Кароль, яка найактивніше вмовляла її залишитися в шоу.

"Тіночка, ти, дорогенька, нарвалася. Я йду до тебе", – сказала Мейхер після виступу і вибрала команду Кароль.

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Раніше ми описували всі подробиці третього випуску вокального шоу "Голос країни 11".

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