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Нацистів розшифрують жінки

Сьогодні, 16:18

Продюсери історичної драми "Гра в імітацію" готують новий серіал

Творці оскароносного фільму "Гра в імітацію" готують серіал про жінок, які працювали над дешифруванням нацистських кодів.

Продюсерська компанія Black Bear Pictures придбала права на нещодавно опублікований роман "Код троянди" письменниці Кейт Квінн. Книга займає третє місце в списку бестселерів за версією газети The New York Times, і тепер пишеться сценарій для серіалу.

Кадр з фільму "Гра в імітацію"
Кадр з фільму "Гра в імітацію"
Фото: themoviedb.org

Разом з трьома героїнями книги, глядачі повернуться Блетчлі-парк часів Другої світової війни – головний шифрувальний підрозділ Великобританії, в якому відбувалася дія військового трилера "Гра в імітацію" з Бенедиктом Камбербетчем у головній ролі. Тут зібралися кращі уми Британії з метою розшифровки військових кодів нацистської Німеччини. Попереду їх чекають нелегкі випробування, тиск секретності, важкі втрати та романтичні стосунки...

Про терміни початку виробництва поки не повідомляється. Тим часом фільм "Гра в імітацію", який отримав 8 номінацій на "Оскар", в одній з яких переміг, дивіться на OLL.TV.

"Гра в імітацію"
дивiться на olltv
Дивитися

У центрі сюжету історичної драми "Гра в імітацію" – обдарований професор математики та логік Алан Тьюринг, якому треба зламати код Енігми (спеціальна машина, яку широко використовували для шифрування і дешифрування секретних повідомлень нацисти). Таке може здійснити тільки справжній геній, і тепер Алан і його команда можуть вплинути на результат війни.

Раніше ми робили огляд фільмів-новинок квітня, на які варто піти в кіно після карантину.

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