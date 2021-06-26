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Підписники накинулися на жінку Віктора Павлика через її дитину

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
26 червня, 07:00
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Катерина Репяхова показала новий знімок новонародженого сина і одразу нарвалася на критику своїх підписників
Катерина Репяхова показала нове фото новонародженого сина
Катерина Репяхова показала нове фото новонародженого сина / Фото: instagram.com/repyahovakate

Підписники в Instagram завжди все знають краще за вас. Напевно, це хвора тема не тільки для зірок. Катерину Репяхову, яка народила первістка 15 червня, розкритикували за те, як вона доглядає малюка.

У своєму черговому пості в Instagram молода дружина Віктора Павлика показала нове фото сина Михайла і розповіла про подушку, на якій він спить. Пильні фоловери одразу почали пояснювати Катерині, що дитині в такому віці подушка не потрібна.

Ймовірно, багато хто з цих коментаторів не знають про існування нашого календаря літніх лайфхаків. Інакше б вони класно проводили ці спекотні дні, замість того, щоб гортати стрічку.

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У коментарях Репяховій почали писати наступне:

  • "В мене синочок в 2 роки без подушки спить, навіщо вона дитині?"
  • "Для подушки ще занадто рано"
  • "Не кладіть малюка ще на подушку"
  • "Навіщо штани у таку спеку?"
Скріншот: instagram.com/repyahovakate

Катерина не витримала і звернулася до підписників з проханням не писати їй більше про подушку.

Скріншот: instagram.com/repyahovakate

Віктор Павлік та Катерина Репяхова таємно розписалися в травні 2020 року, а весілля перенесли і досі не зіграли. Віктор був одружений тричі. Катерина Репяхова, яка молодша за артиста на 29 років, стала його четвертою дружиною. Стосунки пари почалися 2015 року. Репяхова не раз зізнавалася, що з дитинства любила творчість Павліка і їздила на його концерти.

Для Віктора Павлика цей малюк є четвертою дитиною, у артиста є дорослі син і дочка. Ще один син, Павло, помер в серпні минулого року від онкологічного захворювання. Йому був 21 рік. Для Катерини дитина стала первістком.

Дивіться відверте інтерв'ю Віктора Павліка для "Зіркового шляху":

Раніше Катерина Репяхова показала, як таємно виписувалася з пологового будинку.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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