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На заміну Кардаш'ян: нове шоу Netflix про реальне життя шалено багатих азіатів в США

Сьогодні, 15:03

Інтриги, плітки і розкішне життя – реаліті-шоу покаже, як розважаються азіати

Цього року закривається популярне реаліті-шоу "Сімейство Кардаш'ян", а на зміну йому приходить нове, тільки цього разу в центрі сюжету – азіати.

Приватне життя багатих і знаменитих завжди було цікаве публіці, а після того, як ромком "Шалено багаті азіати" підкорив світ виявилося, що глядачам дуже подобається спостерігати за життям азійських героїв.

Bling Empire – це нове реаліті-шоу від Netflix, яке пропонує відвертий погляд на реальне життя багатих азіатів. Тільки герої шоу – не вигадані персонажі, а справжні жителі Лос-Анджелеса, у яких занадто багато грошей, щоб жити нудним життям. При цьому у них достатньо часу, щоб займатися банальними речами, які багато хто з нас вважали б дурістю. Отже, що ж коїться в цьому шоу?

Bling Empire
Bling Empire
Фото: Netflix

Про що Bling Empire

Не варто надавати великого значення сюжету, тому що тут не завжди будуть відбуватися речі, які можна логічно осмислити.

Наприклад, уже в першій сцені героїня Анна Шей розбиває стіну гардероба кувалдою. Просто тому, що він їй більше не подобається. Хоча поведінку Анни, теж можна зрозуміти – японсько-російська дочка мільярдера отримала стан від батька, який працює у сфері виробництва ракет і танків. Вона точно знає, як потрібно розважатися зі своїм багатством. Наприклад, після цього Анна Шей з її подругою Келлі летять в Париж просто, щоб зайнятися шопінгом.

Bling Empire
Bling Empire
Фото: Netflix

Вони правда всі багаті?

Персонажі Bling Empire дійсно супербагаті азіати, а також американці азійського походження. Деякі герої "зробили" себе самі, в той час, як інші персонажі родом з багатих сімей.

Герої – друзі в реальному житті та самі погодилися разом зніматися. Звичайно ж, жодне шоу не обходиться без драми, тому в Bling Empire глядачі побачать навіть любовний трикутник. Але звісно, крім пліток і секретів в шоу буде дуже багато шику, люксових автомобілів, костюмів від кутюр, розкішних вечірок і іншого.

Але Bling Empire також торкається питань токсичних стосунків, смерті батьків, усиновлення та навіть показує, як часом великі гроші приносить багато проблем.

Bling Empire
Bling Empire
Фото: Netflix

Персонажі – представники різних поколінь

Супербагаті герої – це не тільки представники покоління Z або мілленіали. Дорослі світські особи азіатського походження теж знімаються в шоу разом з молодим поколінням, як, наприклад модель-діджей Кім Лі та 22-річний фешн-інфлюенцер Джеймі Се.

Bling Empire
Bling Empire
Фото: Netflix

Один персонаж відрізняється від усіх

Американець корейського походження Кевін Крайдер, який живе в Лос-Анджелесі та мріє про кар'єру моделі, насправді не так багатий. Але так задумали творці шоу. Кевін був знайомий з усіма учасниками Bling Empire ще за рік до початку фільмування і тепер навіть подружився з одним з колег.

Bling Empire складається з восьми епізодів, подивитися які поки можна лише на Netflix.

Дивіться трейлер реаліті-шоу Bling Empire:

Раніше ми оглядали ще одну новинку січня – серіал "Ванда/Вижен".

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