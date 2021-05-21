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На телеканалі Україна вийде нове шоу: учасників будуть оцінювати відразу 100 членів журі

Сьогодні, 12:59

Україна стала вісімнадцятою країною, в якій буде виходити музичне шоу All Together Now

Телеканал «Україна» готує унікальне шоу за форматом All Together Now
Телеканал «Україна» готує унікальне шоу за форматом All Together Now
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Телеканал "Україна" придбав права на адаптацію грандіозного музичного шоу по всесвітньо відомому формату All Together Now. Правовласник формату All Together Now – Banijay Rights. Учасники нового вокального проекту змагатимуться за прихильність незвичайного журі, яке вразить своїми масштабами.

Розважальний проєкт за британським форматом All Together Now вперше вийшов на телеканалі BBC в 2018 році і за короткий час завоював популярність серед глядачів майже двох десятків країн світу. Серед них: Італія, Франція, Австралія, Нідерланди, Бразилія, Данія, Польща та інші. Україна стала вісімнадцятою країною, в якій буде виходити це музичне шоу.

"Прем'єрою шоу "Маска", яке вразило всіх своєю новизною і масштабом, канал "Україна" впевнено зайшов на територію великих розважальних проектів. І ми знову беремося за абсолютно нову для українського глядача і не менш масштабну історію. Формат All Together Now унікальний як за видовищністю і емоційної напруги, так і за своїми правилами. Вперше на вітчизняному телебаченні талант учасників будуть оцінювати відразу сто членів журі. Впевнена, це буде дійсно народний проєкт", – коментує директор телеканалу "Україна" Вікторія Корогод.

Згідно з правилами проекту, учасники виходять на сцену, щоб вразити своїм співочим талантом унікальне журі, яке налічує 100 музичних експертів. Це українські артисти, яких знає вся країна. Завдання учасника – виконати обрану композицію так, щоб якомога більше членів журі встали і співали разом з ним. Чим більше людей приєднаються до виконання пісні, тим більше шансів у конкурсанта пройти у фінал шоу і поборотися за перемогу.

Телеканал "Україна" вже почав кастинг вокалістів нового проекту. Для участі в шоу не обов'язково бути професійним співаком або мати досвід виступів на сцені. Співати конкурсанти можуть в будь-якому жанрі, самостійно або в складі вокального колективу.

Як повідомлялося раніше, телеканал "Україна" вже почав роботу над другим сезоном гіпершоу "Маска", йдуть голосові проби потенційних учасників. Команда проекту вже працює над неймовірними образами для другого сезону, і телеканал "Україна" пропонує своїм глядачам долучитися до створення фантастичних образів.

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шоу телеканал Україна
Джерело: Сьогодні
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