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На телеканалі "Україна" відбулася прем'єра фільму Олега Сенцова "Номери" – про що фільм

Сьогодні, 14:22

Робота над фільмом велася дистанційно, поки Сенцов був у колонії

До Дня Героїв Небесної Сотні на телеканалі "Україна" відбулася прем'єра фільму "Номери". Над картиною працювали Олег Сенцов, який став почесним громадянином Парижа, і Ахтем Сеітаблаєв.

Режисери спілкувалися по листуванню, а коли політв'язень Сенцов вийшов на свободу з російської колонії, фільм був майже готовий. Про що картина "Номери", розповідаємо далі в матеріалі.

Ельвіна Сеітбуллаєва, Олександр Скиба та Владислав Смілянець. Новини "Сьогодні", телеканал "Україна"
Відео: Сьогодні

Це вперше, коли два режисери працювали над фільмом дистанційно. Останнє слово завжди залишалося за Олегом Сенцовим, але ідея стрічки близька по духу обом.

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Акторів підбирав Ахтем Сеітаблаєв, а стверджував їх Сенцов, за фотографіями. Процес зйомок узгоджували в листуванні, хоча не завжди листи надходили вчасно, що іноді ускладнювало цей процес.

Кадр з фільму "Номери"
Кадр з фільму "Номери"
Фото: oiff.com.ua

"Номери" – це антиутопія про життя в тоталітарній системі. Замість імен – номери. Парні – жінки, непарні – чоловіки. Люди не мають права вибору, як жити і кого любити. Номери повинні слідувати правилам диктатора.

Кадр з фільму "Номери"
Кадр з фільму "Номери"
Фото: themoviedb.org

І хоча п'єса була написана Сенцовим 2011 року, вона виявилася пророчою. Деякі події нагадують Крим 2012-го – інтереси півострова і зрада тих, від кого не чекав.

У фільму "Номери" немає відповідей на запитання. Замість цього режисери запрошують глядача через комедію, гротеск та лірику самому зробити вибір.

Нагадаємо, що світова прем'єра фільму відбулася в рамках програми Berlinale Special ювілейного Берлінського кінофестивалю 2020 року. В український прокат картина "Номери" вийшла 19 листопада 2020.

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