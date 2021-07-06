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СЬОГОДНІ Lifestyle Новини шоу бізнесу

На телеканалі Україна відбулися зміни в складі ведучих новин Сьогодні

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
6 липня, 10:18
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Телеведуча Людмила Добровольська оперативно інформуватиме глядачів про важливі події дня у випусках о 15:00, а Юлія Галушка – буде вести вечірні випуски новин о 23:00
Зміни в складі ведучих новин «Сьогодні» на телеканалі «Україна»
Зміни в складі ведучих новин «Сьогодні» на телеканалі «Україна» / Фото: Сьогодні

З 5 липня ведучою денних випусків новин стала Людмила Добровольська, а до команди вечірніх новин приєдналась Юлія Галушка, яку глядачі телеканалу "Україна 24" знають як телеведучу ранкового шоу "Сьогодні. Ранок. Вихідний".

Легендарна телеведуча Людмила Добровольська, яка в квітні повернулася в ефір вечірніх новин "Сьогодні" на телеканалі "Україна", відтепер оперативно інформуватиме глядачів про важливі події дня у випусках о 15:00.

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Юлія Галушка вестиме вечірні випуски новин о 23:00. Тележурналістка має 10-річний досвід роботи в новинах загальнонаціональних телеканалів. Свою нову посаду Юлія прокоментувала так:

Закривати інформаційний день – це відповідальна місія. Тому я щаслива приєднатися до команди "Сьогодні" і підбивати інформаційні підсумки дня на найрейтинговішому каналі України. У будні о 23:00 коротко розповідатиме все, що слід знати про інформаційну картину дня, що минає.

Телеканал "Україна" представив 12-серійний серіал "САГА" – дивіться відео:

Раніше ми повідомляли, що телеканал Україна почав зйомки грандіозного шоу Співають всі. Тільки перший сезон шоу налічує 6 випусків – 5 відборів і фінал, в якому за перемогу борються 10 учасників – по двоє кращих з кожного випуску.

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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