На утримання МакSим в лікарні йдуть мільйони. Що відомо про співачку сьогодні

Кілька тижнів відома російська співачка МакSим перебуває у штучній комі. Вона потрапила до лікарні після свого останнього концерту

Співачка МакSим лежить у VIP-палаті / Фото: YouTube

На початку червня в Мережі з'явилися перші повідомлення про те, що відома російська співачка МакSим госпіталізована. За кілька тижнів ЗМІ написали десятки новин про артистку, часом вони були невтішними.

Менеджерка Марини Абросимової (справжнє ім'я МакSим) зробила напередодні заяву, в якій спробувала відбитися від фейків у Мережі.

"Справжні лікарі, які лікують Марину, не дають інтерв'ю", – сказала Яна Богушева.

Представниця МакSим зробила нову заяву про стан співачки / Фото: YouTube

Все, що відомо про співачку МакSим, ми зібрали в одному матеріалі.

Чому МакSим потрапила до лікарні

Марину Абросимову госпіталізували після того, як їй стало погано. Перед концертом співачка відчула нездужання, у неї підвищилася температура, та шоу Максим не скасувала. Тим паче, що експрес-тест на COVID-19 був негативним.

Лікарі діагностували їй пневмонію і 40% ураження легень. Незабаром стан МакSим погіршився і її ввели у медикаментозний сон. Пізніше ЗМІ писали, що легені артистки вражені на 80%.

У співачки МакSим майже повністю уражені легені / Фото: instagram.com/maksimartist

Ще один діагноз

На початку поточного тижня стало відомо, що лікарі діагностували МакSим ще одне захворювання, через яке міг погіршитися її стан.

Виявилося, що у Абросимової є ознаки серйозного захворювання, що вражає печінку. Медики припустили, що співачка давно страждає на цю недугу, мова навіть може йти про хронічну стадію.

Стан МакSим не покращується / Фото: instagram.com/maksimartist

Де знаходиться МакSим

Співачку госпіталізували до московської клініки. За деякими даними – це клінічна лікарня "Медсі" у Відрадному.

За життя знаменитості борються найкращі лікарі, двотижневе перебування у VIP-палаті, в якій лежить МакSим, коштує понад 300 тисяч гривень (або 1 мільйон рублів).

"Шкода її дуже. Привезли в преміум-відділення, так. Знаємо, що там лежить МакSим у поганому стані. Запитуємо, коронавірус? Кажуть, може... або не коронавірус. А тоді що?" – прокоментували в програмі "Ти не повіриш!" на НТВ.

Раніше ми писали, що директорка МакSим Маргарита Соколова теж потрапила до лікарні. У своїй заяві вона попросила журналістів і фанатів співачки не дошкуляти їй.