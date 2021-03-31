На шоу Маска з'явиться суперзірковий гість: що про нього відомо

У півфіналі на сцену гіпершоу вийде веселе і енергійне Мохіто

Уже в цю суботу відбудеться півфінал неймовірно загадкового шоу "Маска" на телеканалі "Україна". Крім улюблених учасників, особи яких поки не розсекретили , на сцені найпопулярнішого в Україні та всьому світі шоу також запалить таємничий гість – веселе і енергійне Мохіто.

Цей яскравий учасник може розговорити кожного – недарма ж він ховається під маскою такого п'янкого напою. Але Мохіто виступить в гіпершоу "Маска" тільки один раз, тому глядачам і зірковим детективам необхідно буде відразу відгадати, яка суперзірка замаскувалася в цьому образі. Щоб зробити це було легше, герой дасть кілька підказок про свою особистість.

Мохіто Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"Всім привіт! Я – не зовсім український напій, і хтось досі вважає мене гостем тут. Уже шість років я живу на дві країни і жодна з них не є моєю батьківщиною. Але я відчуваю себе, як вдома, тому що тут мене дуже люблять. Україна стала для мене країною можливостей, – зізнається веселе Мохіто в ефірі телеканалу "Україна". – Мохіто вміє розв'язувати язики – зі мною балакучими стають різні люди і навіть величезна територія, що становить єдність із погляду історії, природних умов, населення і т.д. ".

Мохіто Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

На грандіозній сцені шоу Мохіто виконає суперхіт гурту DZIDZIO "Я і Сара" і змусить танцювати абсолютно кожного як в залі для глядачів, так і вдома перед телевізором. Зіркові детективи будуть в захваті від його енергійного виступу і запропонують відразу дві версії, хто ж може ховатися в цьому костюмі. Але чи буде серед них хоча б одна правильна? Дізнаємося вже в цю суботу в півфіналі кращої прем'єри року – гіпершоу "Маска".

Шоу "Маска" – найпопулярніша розважальна програма року на українському телебаченні *. За аудиторією 18+ (міста 50 тис. +), Частка випуску від 27.03.21 склала 25,12%, рейтинг – 9,01%, частка в момент зняття маски – 33,67% **. Охоплення за 10 випусків 13 010 688 глядачів ***.

Дивіться півфінал найзірковішого і найзагадковішого на українському телебаченні шоу "Маска" в цю суботу, 3 квітня, о 21:00 на телеканалі "Україна".

* Серед розважальних проектів, по аудиторіях 18-54 (міста 50+), 14-60 (міста 50+), 18+ (міста 50+), 4+ (вся Україна ).

** Частка, рейтинг, частка в момент зняття маски випуску від 27.03.21, за аудиторією 18+ (міста 50+), дані попередні. *** Охоплення за 10 випусків. Аудиторія 4+, вся Україна.

Раніше Оля Полякова розлютилася на одного з учасників шоу "Маска".

Всі подробиці в спецтемі Все про шоу "Маска"

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