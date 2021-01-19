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На основі "Клубу Вінкс" зняли фентезі. Тільки тепер це серіал для дорослих (відео 18+)

Сьогодні, 18:30

У центрі сюжету – п'ять студенток магічної школи

Netflix випустив трейлер фентезі-серіалу "Доля: Сага Вінкс" з віковим обмеженням 18+, який заснований на популярному дитячому мультсеріалі "Клуб Вінкс". Шоураннером проєкту виступив Браян Янг, відомий по "Щоденникам вампіра", так що серіал про відьмацьке життя обіцяє бути атмосферним.

Прем'єра "Доля: Сага Вінкс" відбудеться вже 22 січня, так що розповідаємо, що про нього відомо.

Кадр із серіалу
Кадр із серіалу "Доля: Сага Вінкс"
Фото: Netflix

З моменту виходу "Клубу Вінкс" у 2004 році, мультсеріал став дуже популярним серед молодих дівчат, які зараз вже виросли та можуть подивитися адаптацію для дорослих.

У центрі сюжету – п'ять студенток Алфеї – магічної школи-інтернату для юних фей. Дівчатам доведеться навчитися майстерності магії, контролювати свої здібності та протистояти монстрам.

Кадр із серіалу
Кадр із серіалу "Доля: Сага Вінкс"
Фото: Netflix

Головну роль – фею Блум, грає Ебігейл Коуен, відома глядачам за серіалом "Моторошні пригоди Сабріни". Разом з нею в серіалі знялися молоді актори Денні Гріффін, Ханна ван дер Вестхуйсен, Еліша Епплбаум, Фредді Торп.

"Доля: Сага Вінкс"
Фото: Скріншот з YouTube

Фільмування серіалу проходили в Ірландії. Більшість сцен були зняті на студії, де знімали популярний серіал "Вікінги".

Дивіться трейлер серіалу "Доля: Сага Вінкс":

Раніше ми повідомляли, що серіали "Озарк" і "Корона" від Netflix стали головними претендентами на премію Critics 'Choice Awards.

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