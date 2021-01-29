На "Оскар-2021" можуть претендувати одразу два українських фільми

Кінострічки допущені до розгляду на премію

Через кілька місяців відбудеться церемонія премії "Оскар-2021", у лонг-лист якої увійшли одразу два українські фільми – "Атлантида" та "Земля блакитна, ніби апельсин". Обидві кінострічки присвячені Донбасу і вже отримали кілька престижних міжнародних нагород. Тепер фільми мають шанс поборотися за статуетку "Оскар", яка може стати першою для України.

Як повідомляється на Facebook-сторінці Держкіно України, Американська академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила список фільмів, які будуть розглянуті для номінації на 93-й "Оскар". Обидві кінострічки зняті за підтримки Держкіно.

Кадр з фільму "Атлантида" Фото: Скріншот з YouTube

Фільм "Атлантида" режисера Валентина Васяновича (він виступив сценаристом, режисером, оператором і продюсером) розповідає про життя на території східної України після перемоги у війні з Росією. Окуповані українські території повернулися під контроль держави, однак виявилися непридатними для життя.

Кадр з фільму "Земля блакитна, ніби апельсин" Фото: dzygamdb.com

Фільм Ірини Цілик "Земля блакитна, ніби апельсин" оповідає про сім'ю, яка живе під постійними обстрілами в прифронтовій Красногорівці. Долаючи страх, Анна і її четверо дітей знімають аматорський фільм про своє нелегке життя.

Які шанси у фільмів на "Оскарі"?

На цей момент кінострічки пройшли технічний відбір. Це означає, що вони відповідають усім правилам "Оскара".

9 лютого Кіноакадемія оголосить короткі списки з 15 фільмів в кожній категорії, а вже 15 березня ми дізнаємося номінантів, які змагатимуться за нагороду.

Церемонія "Оскар" відбудеться 25 квітня 2021 року в Лос-Анджелесі.

Днями стало відомо, що актор Джаред Лето втратив свою статуетку "Оскар" ще три роки тому.

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