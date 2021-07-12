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На Каннському кінофестивалі показали український фільм "Бабин Яр. Контекст" Сергія Лозниці

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
12 липня, 11:31
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Цьогоріч в програмі Каннського кінофестивалю представлені дві українські кінокартини. Одна з них – новий проєкт Сергія Лозниці, над яким він працював разом з Меморіальним центром Голокосту "Бабин Яр"
Продюсер Марія Чустова, режисер Сергій Лозниця і керівник меморіального центру "Бабин Яр" у Києві Ілля Хржановський
Продюсер Марія Чустова, режисер Сергій Лозниця і керівник меморіального центру "Бабин Яр" у Києві Ілля Хржановський / Фото: Getty Images

Вчора, 11 липня, в програмі "Спеціальні покази" на Каннському кінофестивалі відбулася прем'єра фільму "Бабин Яр. Контекст". Картина розповість про трагічні події, які призвели до вбивства понад 30 тисяч євреїв в окупованому нацистами Києві, а також про те, що послідувало за цією трагедією. Прем'єра в Україні запланована на осінь цього року.

Як повідомляє "Суспільне", перед показом фільму режисер Сергій Лозниця сказав журналістам, що "Бабин Яр. Контекст" допомагає зрозуміти, які були мотиви і які були технології. Режисер також відповів, чи боїться критики стосовно того, що в фільмі є кадри, в яких можна побачити, як українці вітають німців, а потім і радянську армію.

"Це критика не мене. Це не я зустрічав німців і радянську армію. Це просто необхідно знати. Можете запитати з найближчої історії, кількість членів комуністичної партії була в Україні. Це мільйони", – сказав Лозниця.

Режисер Сергій Лозниця
Режисер Сергій Лозниця / Фото: Getty Images

Документальна кінострічка складається приблизно з 20-25 епізодів, які були змонтовані з кіноархівів. У фільм увійшли відео, зняті в період вторгнення нацистів на територію СРСР в 1941 році та в 1966 році, коли був організований перший архітектурний конкурс на проєкт меморіалу в Бабиному Яру. Отже, глядачі побачать кілька десятків завершених сюжетів, кожен з яких так чи інакше пов'язаний з трагедією в Бабиному Яру.

Кадр з фільму "Бабин Яр"
Кадр з фільму "Бабин Яр" / Фото: babynyar.org

Для Сергія Лозниці – це вже сьомий за рахунком фільм, який показується в Каннах.

Дивіться в сюжеті залаштунки фестивалю Atlas Weekend:

Раніше ми розповіли про гучний фільм, який відкрив Каннський кінофестиваль – мюзикл "Аннетт".

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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6 - 17 червня

В Каннах показали український фільм "Бабин Яр. Контекст"

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У гурта "ВІА Гра" було багато гарних пісень і красива картинка, але за нею стоїть багато болю. Мені дуже шкода, що все це з усіма нами сталося.

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