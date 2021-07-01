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На межі еротики і фільму жахів: MARUV облизала величезного черв'яка в новому кліпі

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
1 липня, 17:05
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Деякі шанувальники артистки заявили, що кліп став однією з кращих відеоробіт в арсеналі співачки, інші ж заявили, що відчули огиду при перегляді
MARUV випустила новий еротичний кліп
MARUV випустила новий еротичний кліп / Фото: Скріншот з YouTube

Співачка MARUV, яка засвітилася на російському музичному фестивалі, продовжує епатувати публіку. Артистка випустила кліп на трек Candy Shop (з англ. – цукеркня), в якому вона в еротичних нарядах позує біля величезне хробака, катається на цукерці і танцює в оточенні напівоголених дівчат.

Шанувальники назвали кліп "відео на межі еротики і фільмів жахів". Деяким сподобалася задумка і реалізація відеороботи, іншим – ні.

"Людям із слабкими нервами і недовірливим не дивитися!" – підписала анонс свого кліпу MARUV.

Ось, що в коментарях пишуть шанувальники артистки:

  • Стилістика Голлівудських екшен-фільмів жахів, знято досить якісно, спецефекти на рівні. Безумовно щось нове в творчості MARUV – і це здорово! А що MARUV не відмовилася від провокації й епатажу – це природно, бо MARUV і провокація – слова синоніми.
  • Загалом, тонка грань між еротикою і огидним. Але...реалізація, як мені здалося, не дотягнула.
  • Я обожнюю MARUV, вважаю, що вона дуже крута в своєму стилі, але саме ця робота викликала у мене огиду.
  • Слухайте, я, звичайно, фанат MARUV, але це явний перебір.
Скріншот: YouTube

Раніше ми повідомляли, що MARUV анонсувала два концерти в Україні та розлютила соцмережі. Співачка давно гастролює і живе в Росії, але цього літа вона збирається приїхати як мінімум в два міста України.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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