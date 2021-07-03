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Чоловік онкохворої Заворотнюк вперше за довгий час з'явився на публіці (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
3 липня, 13:52
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Петро Чернишов з'явився в Сочі на заході, присвяченому шоу за його участю. Шанувальники стурбовані зовнішнім виглядом фігуриста
Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов
Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Чоловік Анастасії Заворотнюк Петро Чернишов вперше за довгий час з'явився на публіці. Фігурист відвідав Сочі в рамках промо до шоу, з яким зараз гастролює по Росії. Шанувальники Петра стурбовані його зовнішнім виглядом.

Нещодавно, до речі, дочка Анастасії Заворотнюк, Анна повідомила, що у неї почалися проблеми зі здоров'ям.

Як пишуть ЗМІ, 50-річний фігурист Петро Чернишов доглядає за зіркою серіалу "Моя прекрасна няня", яка страждає від онкологічного захворювання вже тривалий час.

Проте Петро взяв участь в мюзиклі "Руслан і Людмила", разом зі своєю колегою Тетяною Навкою. У своєму Instagram-акаунті Навка показала, як чоловік Заворотнюк виглядає зараз.

Як зараз виглядає Петро Чернишов
Фото: instagram.com/tatiana_navka

У травні з'явилася інформація, що стан здоров'я Анастасії Заворотнюк погіршився. За словами інсайдерів, акторку важно впізнати, вона сильно набрала вагу через прийом гормональних препаратів і навіть втратила волосся.

При цьому Анна Заворотнюк нещодавно поскаржилася на безтактних людей. Дочка акторки розповіла, що незнайомі люди задають багато питань про здоров'я матері. Анна заявила, що її життя – не цирк, а вона не мавпочка в клітці.

Дочка Заворотнюк пішла до психолога – докладніше в сюжеті:

Раніше Анна Заворотнюк відреагували на чутки про здоров'я мами.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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