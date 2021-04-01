MONATIK представив кліп, який готував 20 років. Відео до мурашок!

На честь свого дня народження артист приготував сюрприз для шанувальників

Сьогодні головному мрійнику і ритмолову українського шоу-бізнесу MONATIK виповнюється 35 років. Мультиартіст приготував подарунок для всіх шанувальників. У день свого народження він презентував головний саундтрек документального фільму "Вічно танцююча людина"- "ресницы безопасноти", а також кліп, в який увійшли рідкісні сімейні кадри з особистого і творчого життя продюсера і креатора MONATIK.

Режисером цієї відеохроніки став Артем Григорян, який понад 5 років провів у подорожах по гастролях разом з командою артиста. У кліпі Діма Монатік вперше показує обличчя своїх дітей – Данила і Платона; відеозапис, як артист забирав синів з пологового будинку; пам'ятні кадри весілля зі своєю дружиною Іриною Монатік і інші, дуже особисті моменти життя.

"ресницы безопасности" – це світло, що пробивається крізь хмари. Ця пісня, як ніяка інша описує шлях до мети: "скільки побачили, скільки разів ламали, як би сильно не носила нас земля, а це було все не дарма". Ми вирішили зробити на неї відеороботу, яка складається з намальованих моментів, архівів, відео, які ми встигли зібрати з подорожей, гастролей з різних куточків світу. Це дуже тепле відео, яке в період всесвітньої пандемії виглядає ще більш ностальгічно, і ти дуже хочеш, щоб повернулися ці часи. І я вірю, що це так і станеться ", – розповів артист про новий кліп.

Дана робота інтригує перед великою прем'єрою документальної стрічки "Вічно танцююча людина", яка виходить в широкий прокат 1 червня 2021 року.

Раніше MONATIK показав свій офіс.

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