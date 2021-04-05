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Молюся за цього хлопця: батько Анджеліни Джолі зробив несподівану заяву про Бреда Пітта

Сьогодні, 19:00

Джон Войт заявив, що його колишній зять зловживав алкоголем

82-річний актор Джон Войт, батько Анджеліни Джолі, поділився своєю думкою про скандальне розлучення своєї дочки з Бредом Піттом, повідомляє The Sun.

Джон пояснив – Бред страждав від алкогольної залежності, що і стало однією з причин розставання з Анджеліною.

"У нього (Бреда – Ред.) Були деякі труднощі з алкоголем, і я сподіваюся, що він все владнає. Я молюся за цього хлопця. А діти справляються, як можуть", – сказав Джон.

Джон Войт, Анджеліна Джолі, Бред Пітт
Джон Войт, Анджеліна Джолі, Бред Пітт
Фото: Getty Images

45-річна Анджеліна Джолі подала на розлучення у вересні 2016 року, після того, як заявила, що у Бреда була п'яна сварка з їхнім старшим сином Меддоксом.

У 2019 Пітт сказав в інтерв'ю The New York Times: "Я зайшов настільки далеко, наскільки міг, тому я не дозволяю собі пити".

Колишня голлівудська пара довгий час боролася за права на опіку над їхніми шістьма дітьми. Нагадаємо, у Анджеліни Джолі і Бреда Пітта троє рідних дітей: 14-річна Шайло, 12-річні Нокс і Вів'єн, а також троє прийомних: 16-річна Захара, 17-річний Пакс і 19-річний Меддокс.

Раніше ми розповідали, що син Бреда Пітта відмовився від прізвища батька.

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