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Молода дружина Петросяна здивувала несподіваним нарядом: фото

Сьогодні, 19:48

Новий светр Брухуновой в Мережі вже встигли оцінити

Тетяна Брухунова, яка нещодавно прокоментувала чутки про третю вагітність , здивувала незвичайним вбранням. Дружина гумориста вирішила дати хейтерам новий привід для обговорень. В Instagram вона оприлюднила знімок в незвичайному в'язаному комплекті.

Брухунова наділу костюм пісочного кольору, що складається з брюк та светри. Спереду на грудях його прикрашав малюнок мандаринок, а ззаду на светрі були намальовані червоні трусики.

Тетяна Брухунова
Тетяна Брухунова
Фото: instagram.com/bruhunova

"1 квітня P.S Спонсор всіх очей, які обернулися – мій новий светр", – підписала фото Тетяна.

У коментарях думки розділилися. Одні користувачі оцінили таку оригінальність і гумор, а іншим же наряд не сподобався.

Раніше ми порівнювали образи Тетяни Брухуновой і нової помічниці Євгена Петросяна – Олександри Скобцової .

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