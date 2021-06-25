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Молода дружина Петросяна озвучила неприємний діагноз: Невролог порадила у відпустку

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
25 червня, 18:05
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Зараз Тетяна Брухунова і Євген Петросян відпочивають на Мальдівах. Дружина відомого гумориста зізналася, що спеціально не брала з собою книги і планшет у відпустку
Тетяна Брухунова поскаржилася на емоційне вигорання
Тетяна Брухунова поскаржилася на емоційне вигорання / Фото: instagram.com/bruhunova

Молода дружина Євгена Петросяна Тетяна Брухунова, з якою гуморист зараз відпочиває на Мальдівах, поділилася особистими проблемами в Instagram.

32-річна Брухунова заявила про неприємний діагноз – невролог повідомив дівчині, що у неї емоційне вигорання.

Два місяці тому я фізично відчула втому. Не ту, що проходить, коли ти не виспалася. А ту, що з тобою 24/7. Скільки б ти не спала, скільки б не відпочивала, все одно – очі відкрила і вже втомилася. Невролог порадила негайно відправитися у відпустку. Так виглядають перші ластівки емоційного вигорання. І ми вирішили полетіти у відпустку. Туди, де немає ніяких розваг, – поділилася Тетяна.

Тетяна Брухунова на Мальдівах
Тетяна Брухунова на Мальдівах / Фото: instagram.com/bruhunova

За словами дружини Євгена Петросяна, встає вона о 9 ранку, а лягає о 21:00. В її розпорядок дня включені плавання, масаж, прийоми їжі і "візуальне розслаблення" – в такі моменти, як каже Тетяна, вона просто лежить і дивиться на океан.

Це кращий режим, що був у мене коли-небудь. За ті дні, що ми тут, я ні разу не доторкнулася до м'яса. Тільки риба і морепродукти – і то, не кожного дня. Зате п'ю по три літри води в день. Сьогодні я чітко бачу і відчуваю, що відмінно відновлююся. Відчуття абсолютного спокою безцінне, – ділиться Тетяна.

Раніше Тетяна Брухунова опублікувала кілька фото в купальниках. Влаштувати фотосесію на березі моря або океану – відмінна ідея для того, як провести літо. Але ми зібрали ще 10 крутих варіантів, як провести цей жаркий сезон яскраво і весело.

Дивіться відео про те, які купальники обирають українські знаменитості:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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