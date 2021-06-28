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Могилевська ледь не втратила волосся через обіцянки схуднути: як співачці вдалося не стати лисою

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
28 червня, 17:21
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Якби Наталя не схудла рівно на чотири кілограми до 26 червня, їй довелося б постригтися налисо. Артистка розповіла, як змогла скинути останні 300 грамів
Наталя Могилевська розповіла, як мало не стала лисою через свою обіцянку схуднути
Наталя Могилевська розповіла, як мало не стала лисою через свою обіцянку схуднути / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталя Могилевська на початку червня цього року посперечалася з Анітою Луценко, що схудне на чотири кілограми. У разі, якщо артистка не схудла б до 26 червня, вона повністю збрила б волосся.

Коли настав день "ікс", Наталя з жахом виявила, що їй залишилося скинути всього 300 грамів. В іншому випадку, їй довелося б позбутися волосся. За словами артистки, схуднути на чотири кілограми виявилося складніше, ніж вона думала.

Ви писали, що це дрібниці і я легко їх скину. Це дійсно так, якщо у тебе нормований графік. Коли ж твої день і ніч перевернуті з ніг на голову...Коли ти летиш на відпочинок, щоб через кілька днів сісти в літак і повернутися назад – все складається інакше. Друзі, це дійсно важко, – пише Наталя.

Наталья Могилевська
Наталья Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Як стверджує артистка, в день, коли у неї мало було бути фінальне зважування, ваги показали зайві 300 грамів – співачка впевнена, що це через переліт. Могилевська також розповіла, як їй вдалося скинути цю зайву вагу.

Це велике навантаження на організм, і вага часто вище після перельоту. Але я була б не я, якби не ставилася до подібних викликів цілком серйозно. Я в останні дні зробила все – і зганяла вагу в сауні, ендосферою, і приймала "чарівну таблетку". І до вечора 26 червня в мене нарешті вийшли мої, 72, 6 кілограми, – зізналася Наталя.

В Instastories Наталя показала, як проходить процедури в spa, а також продемонструвала, як п'є індійську таблетку, яка, як натякнула артистка, має ефект проносного.

Скріншот: Instagram

Наталя зізналася, що вона не збирається зупинятися на досягнутому. Артистка повідомила, що хоче схуднути ще на чотири-п'ять кілограмів до свого дня народження, який вона відзначатиме 2 серпня.

Раніше Наталя Могилевська опублікувала відео, в якому ведучі Леся Нікітюк та Сергій Притула стрижуть їй волосся.

Наталя Могилевська зробила несподіване зізнання в ефірі телеканалу "Україна":

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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