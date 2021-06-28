Могилевська ледь не втратила волосся через обіцянки схуднути: як співачці вдалося не стати лисою

Якби Наталя не схудла рівно на чотири кілограми до 26 червня, їй довелося б постригтися налисо. Артистка розповіла, як змогла скинути останні 300 грамів

Наталя Могилевська розповіла, як мало не стала лисою через свою обіцянку схуднути / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталя Могилевська на початку червня цього року посперечалася з Анітою Луценко, що схудне на чотири кілограми. У разі, якщо артистка не схудла б до 26 червня, вона повністю збрила б волосся.

Коли настав день "ікс", Наталя з жахом виявила, що їй залишилося скинути всього 300 грамів. В іншому випадку, їй довелося б позбутися волосся. За словами артистки, схуднути на чотири кілограми виявилося складніше, ніж вона думала.

Ви писали, що це дрібниці і я легко їх скину. Це дійсно так, якщо у тебе нормований графік. Коли ж твої день і ніч перевернуті з ніг на голову...Коли ти летиш на відпочинок, щоб через кілька днів сісти в літак і повернутися назад – все складається інакше. Друзі, це дійсно важко, – пише Наталя.

Наталья Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Як стверджує артистка, в день, коли у неї мало було бути фінальне зважування, ваги показали зайві 300 грамів – співачка впевнена, що це через переліт. Могилевська також розповіла, як їй вдалося скинути цю зайву вагу.

Це велике навантаження на організм, і вага часто вище після перельоту. Але я була б не я, якби не ставилася до подібних викликів цілком серйозно. Я в останні дні зробила все – і зганяла вагу в сауні, ендосферою, і приймала "чарівну таблетку". І до вечора 26 червня в мене нарешті вийшли мої, 72, 6 кілограми, – зізналася Наталя.

В Instastories Наталя показала, як проходить процедури в spa, а також продемонструвала, як п'є індійську таблетку, яка, як натякнула артистка, має ефект проносного.

Скріншот: Instagram

Наталя зізналася, що вона не збирається зупинятися на досягнутому. Артистка повідомила, що хоче схуднути ще на чотири-п'ять кілограмів до свого дня народження, який вона відзначатиме 2 серпня.

Раніше Наталя Могилевська опублікувала відео, в якому ведучі Леся Нікітюк та Сергій Притула стрижуть їй волосся.

Наталя Могилевська зробила несподіване зізнання в ефірі телеканалу "Україна":