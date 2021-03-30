Мода чи необхідність? Українські зірки розповіли, навіщо носять брекети і скільки це коштує

Носити брекет-систему можна не тільки в юному віці

В наш час вони вони давно стали схожими на прикраси: золотисті, сріблясті, різнокольорові, зі стразами, круглі і квадратні... Хто з українських та голлівудських знаменитостей носив брекети, навіщо вони потрібні, і скільки коштує корекція брекет-системою – дізнайтеся далі.

Том Круз і Анджеліна Джолі – одні з найпопулярніших акторів сучасності. На них хочуть бути схожими мільйони людей по всьому світу. А ось в дитинстві у Круза були криві зуби. І тільки подорослішавши актор звернувся до ортодонта за ідеальною голлівудською посмішкою.

Важливу роль в досягненні успіхів зіграв лікар-стоматолог і в житті Анджеліни Джолі. Після декількох років носіння брекетів в підлітковому віці посмішка Джолі стала майже ідеальною.

Брекети набувають все більшої популярності і серед українських селебрітіз. Нещодавно таким "аксесуаром" обзавівся Потап.

Потап і Настя Каменських Фото: instagram.com/realpotap

"Настя сказала, що це дуже сексуально. А мені треба було виправити свій прикус", – говорить продюсер.

Розцінки на брекети Потап не уточнив. Щоправда, сказав, що вони стали його "кращими друзями" на тривалий строк.

А ось зіркова психологиня Наталія Холоденко була більш багатослівною.

"Брекети я поставила в 34 роки. Коли мені запропонували, я сказала, що у мене немає комплексів стосовно мого прикусу. Тоді мені лікар пояснив, що це питання не естетики, це питання збереження зубів", – поділилася вона в програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна".

Наталія Холоденко Фото: instagram.com/kholodenkon

Холоденко довелося носити брекети цілих три роки, а обійшлося все це в тисяч 5 доларів.

Дружина ведучого гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна" Христина Остапчук нещодавно поділилася історією своїх брекетів. Виявляється, вона поставила їх ще в 28 років.

"Багато хто говорив: "Ти що! Це соромно в такому віці! Це не сексі і все таке...". Та хіба я буду брати чужі думки до уваги? Ні! Я побігла встановлювати... І носила систему півтора року", – зізналася Христина.

Христина та Володимир Остапчук Фото: прес-служба

Володимир Остапчук навесні минулого року також встановив собі брекет-систему.

"Я поставив брекети в 35 років. Я зробив знімок і у мене виявляється неправильний прикус і нижня щелепа поступово йде назад. Тобто зараз це візуально поки не видно, але до 50-60 років можуть бути незворотні зміни", – розповів ведущий.

Ведучий гіпершоу "Маска" поділився інформацією про ціну своїх брекетів – він витратив на це 15-20 тисяч гривень.

Ось і телеведуча Регіна Тодоренко нещодавно поставила на свої і без того ідеальні зуби брекети. І запевняє, що зробила це тільки заради необхідності.

Співачка і телеведуча Регіна Тодоренко Фото: instagram.com/reginatodorenko

"Брекети у 30 років – це захоплюючий атракціон. Багато хто запитує, навіщо з ідеальною посмішкою брекети... Друзі, естетичне питання мене цікавить найменше, перш за все необхідно уникнути проблем із шиєю, спиною і всім іншим... Адже наш фізичний розвиток починається з порожнини рота", – написала в соцмережі Тодоренко.

Як бачимо, в наш час різноманітність брекетів просто вражає. Вони можуть бути як абсолютно непомітними, так і стати прикрасою у вашому роті. Але всі експерти одностайні в одному: якщо є можливість і бажання вирівняти свій зубний ряд, то краще все ж встановити брекети.

"Для того щоб зберегти свої зуби, найкраще спочатку звернутися до ортодонта, поносити брекети, виправити прикус і після цього робити зуби білими тощо", – радить стоматолог Роман Нісходовський.

Посміхайтеся красиво завжди і за будь-яких обставин!

Раніше ми писали, що українка "з найбільшими вилицями в світі" показала свої зуби без винирів.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися