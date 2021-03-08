Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Меган Маркл зізналася, що думала про смерть, будучи членом королівської сім'ї

Сьогодні, 09:33

Про це вона розповіла в інтерв'ю Опрі Вінфрі

Під час інтерв'ю з Опрою Вінфрі Меган Маркл, яка раніше публічно звинуватила британську королівську сім'ю в наклепі, зізналася, що думала про те, щоб звести рахунки з життям. За словами герцогині, королівське життя завдало приголомшливої шкоди її психічному здоров'ю.

"Мені було соромно сказати це тоді, і мені було соромно зізнатися в цьому Гаррі. Але я знала, якщо я цього не скажу – то зроблю це", – поділилася Меган, додавши, що їй просто не хотілося жити.

Маркл описує свій стан як "ясна, реальна і постійна думка". Тоді дружина принца Гаррі думала, що суїцид вирішить всі проблеми.

Принц Гаррі і Меган Маркл
Принц Гаррі і Меган Маркл
Фото: Скриншот из видео

Вона згадала, як в січні 2019 року вийшла у Королівський Альберт-хол після того, як розповіла принцу Гаррі про свої думки.

Читайте також:
Принц Вільям і Кейт Міддлтон обурені вчинком Меган Маркл і принца Гаррі: "Це за межею допустимого"

"Я пам'ятаю, як він сказав: "Я не думаю, що ти зможеш піти", а я відповіла: "Мене не можна залишати одну". Тоді вони з Гаррі просто намагалися триматися одне за одного.

У бесіді з ведучою Меган підсумувала: "І я думаю, що людям дуже важливо пам'ятати, що ви не знаєте, що відбувається з кимось за закритими дверима. Навіть тими людьми, які посміхаються і світять найяскравішим світлом... Ви повинні мати співчуття до того, що насправді відбувається".

Нагадаємо, 14 лютого стало відомо, що принц Гаррі і Меган Маркл чекають на другу дитину.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Чому Єлизавета II може відмовитися від престолу: названа причина Меган Маркл впевнена, що Кейт Міддлтон навмисно поширювала про неї фейки Королева Єлизавета відреагувала на промо відвертого інтерв'ю Меган і Гаррі
Королівська сім'я Меган Маркл
Реклама

Новини партнерів

Салаты с ананасами: оригинальные рецепты на праздничный стол
Салаты с ананасами: оригинальные рецепты на праздничный стол
Ничего себе: популярная модель блеснула сочными формами
Ничего себе: популярная модель блеснула сочными формами
Как приготовить лазанью с картофелем и грецкими орехами: рецепт
Как приготовить лазанью с картофелем и грецкими орехами: рецепт
Перемены во внешности Валерия Леонтьева напугали сеть (фото)
Перемены во внешности Валерия Леонтьева напугали сеть (фото)

Популярні статті

Сьогодні, 10:25Events

З Масляною: яскраві картинки, листівки і привітання

Вчора, 15:29Фаново

Вірші на 8 Березня: короткі й оригінальні смс

Вчора, 10:21Events

Яскраві листівки з 8 Березня-2021: привітання, вірші і картинки

Вчора, 08:01Events

Привітання з 8 Березня мамі в прозі і віршах

6 березняЗірково

Троянда на шоу "Маска" виявилася відомою співачкою (відео)

6 березняЗірково

На шоу "Маска" розкрили Махаона, який всіх довів до сказу

6 березняЗірково

Вагітна дружина Віктора Павлика показала, де буде народжувати (фото)

6 березняСмачно

Як приготувати салат "Фіалки" на 8 Березня

6 березняEvents

Привітання з 8 Березня в прозі: найкрасивіші тексти і листівки

5 березняЗірково

Олександр Пономарьов розповів, як приховував від Винника та DZIDZIO свою участь в "Масці"

5 березняСмачно

Салат "Мімоза": класичний рецепт на 8 Березня з сардинами

5 березняEvents

Вітання з 8 Березня: картинки, листівки та вірші

5 березняЗірково

8 фільмів про сильних жінок, які надихають

5 березняСмачно

Начинки для млинців: 5 солодких варіантів на Масницю

5 березняСмачно

Рецепт на 8 Березня: торт "Наполеон" із заварним кремом

5 березняФаново

Привітання з прийдешнім 8 Березня: красиві вірші та SMS

Новини партнерів

"Заткнись и беги": Потап резко осадил Настю Каменских
"Заткнись и беги": Потап резко осадил Настю Каменских
Пугачева "попалась" на фото в домашнем образе
Пугачева "попалась" на фото в домашнем образе
Простые и вкусные рецепты: как приготовить конфеты Рафаэлло
Простые и вкусные рецепты: как приготовить конфеты Рафаэлло
Известная фитнес-модель не вместила грудь в купальник
Известная фитнес-модель не вместила грудь в купальник
Рэпер из США имплантирует себе в лоб бриллиант за $24 млн
Рэпер из США имплантирует себе в лоб бриллиант за $24 млн
Здоровое питание: чем полезен чернослив
Здоровое питание: чем полезен чернослив
Регина Тодоренко снова наткнулась в Instagram на жесткий хейт
Регина Тодоренко снова наткнулась в Instagram на жесткий хейт
71-річна Алла Пугачова здивувала яскравим образом (фото)
71-річна Алла Пугачова здивувала яскравим образом (фото)

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти