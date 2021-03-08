Меган Маркл зізналася, що думала про смерть, будучи членом королівської сім'ї

Про це вона розповіла в інтерв'ю Опрі Вінфрі

Під час інтерв'ю з Опрою Вінфрі Меган Маркл, яка раніше публічно звинуватила британську королівську сім'ю в наклепі, зізналася, що думала про те, щоб звести рахунки з життям. За словами герцогині, королівське життя завдало приголомшливої шкоди її психічному здоров'ю.

"Мені було соромно сказати це тоді, і мені було соромно зізнатися в цьому Гаррі. Але я знала, якщо я цього не скажу – то зроблю це", – поділилася Меган, додавши, що їй просто не хотілося жити.

Маркл описує свій стан як "ясна, реальна і постійна думка". Тоді дружина принца Гаррі думала, що суїцид вирішить всі проблеми.

Принц Гаррі і Меган Маркл Фото: Скриншот из видео

Вона згадала, як в січні 2019 року вийшла у Королівський Альберт-хол після того, як розповіла принцу Гаррі про свої думки.

"Я пам'ятаю, як він сказав: "Я не думаю, що ти зможеш піти", а я відповіла: "Мене не можна залишати одну". Тоді вони з Гаррі просто намагалися триматися одне за одного.

У бесіді з ведучою Меган підсумувала: "І я думаю, що людям дуже важливо пам'ятати, що ви не знаєте, що відбувається з кимось за закритими дверима. Навіть тими людьми, які посміхаються і світять найяскравішим світлом... Ви повинні мати співчуття до того, що насправді відбувається".

Нагадаємо, 14 лютого стало відомо, що принц Гаррі і Меган Маркл чекають на другу дитину.

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