Молодша сестра Кейт Мосс вирішила в Мережі продавати свої інтимні фото і відео

Модель збирається продавати свої відверті знімки за допомогою одного сайту

Молодша сестра Кейт Мосс, модель Лотті Мосс, яка раніше розповіла про свою пансексуальність , знайшла ще один спосіб заробітку. Про це повідомляє видання Daily Star.

Сестра Кейт Мосс вирішила заробляти гроші за допомогою інтернет-платформи OnlyFans, де користувачам необхідно платити за ексклюзивні відверті знімки.

Лотті Мосс Фото: Instagram

Підписка на відвертий контент коштує майже двадцять доларів на місяць. Підписники зможуть побачити фото топлес. А ось якщо кому хочеться фото і відео "тільки для дорослих", то це буде коштувати 1400 доларів.

Нагадаємо, Лотті Мосс почала кар'єру моделі кілька років тому, підписавши контракт з британським агентством Storm. З цим же агентством колись підписала свій перший контракт і Кейт Мосс.

У 2016 році Лотті прикрасила обкладинку французького Vogue і досі продовжує розвивати кар'єру моделі. У 2017 році Карл Лагерфельд вибрав її героїнею рекламної кампанії окулярів Chanel.

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