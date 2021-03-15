Молодша сестра Кейт Міддлтон стала мамою вдруге

У Піппи Міддлтон народилася дівчинка

Молодша сестра Кейт Міддлтон, 37-річна Піппа Міддлтон, яка нещодавно покаталася на самокаті з сином, стала мамою вдруге. Про це повідомляє британське видання HELLO!. У Піппи і її чоловіка Джеймса Меттьюса народилася дівчинка.

Джерело з оточення сім'ї повідомило, що Піппа народила в понеділок, 15 березня, близько 4:22 ранку за лондонським часом. Пара вирішила назвати свою дочку Грейс Елізабет Джейн.

"Мати і дитина почувають себе добре", – сказало джерело, – Вона ідеальна, всы в захваті від такої щасливої події".

Кейт і Піппа Міддлтон Фото: Getty Images

Дочка Піппи стала двоюрідною сестрою дітей Кейт Міддлтон і принца Вільяма: принца Джорджа, принцеси Шарлотти і принца Луї. Піппа Міддлтон і Джеймс Меттьюз зв'язали себе узами шлюбу в травні 2017 року церкви Святого Марка в Енглфілд. Тоді подружкою нареченої стала мала Шарлотта, а принц Джордж – пажем.

Повідомлення про вагітність Піппи вперше з'явилися ще в грудні минулого року.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися