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Містер Біг повернеться до Сексу та міста: як зараз виглядає і живе виконавець ролі – Кріс Нот

Сьогодні, 18:41

Багато шанувальників серіалу "Секс та місто" були в шоці, коли творці вирішили не запрошувати Кріса на зйомки продовження історії

Кріс Нот зніметься в продовженні "Сексу у великому місті"
Кріс Нот зніметься в продовженні "Сексу у великому місті"
Фото: Getty Images, instagram.com/chrisnothofficial/

У січні цього року стало відомо, що серіал "Секс та місто" отримає продовження. Як виявилося, один з найяскравіших персонажів, Містер Біг (Кріс Нот), не зніматиметься в продовженні.

Однак через деякий час творці проєкту зрозуміли, що без Містера Біга серіал буде вже не тією найулюбленішою історією сотні тисяч глядачів. Тому Крісу запропонували повернутися на знімальний майданчик і знятися в продовженні "Сексу та міста", повідомляє Variety.

Кріс Нот і Сара Джессіка Паркер в образах Містера Біга і Керрі Бредшоу
Кріс Нот і Сара Джессіка Паркер в образах Містера Біга і Керрі Бредшоу
Фото: Getty Images

Після закінчення серіалу пройшло вже 17 років! Багато що в життях головних героїв змінилося.

Life Сьогодні вирішили дізнатися, як зараз виглядає і чим займається Кріс Нот, виконавець ролі коханого Керрі Бредшоу, Містера Біга.

Крісу Ноту 66 років. Останні проєкти, в яких він знімався в 2018 і 2019 роках – британський ситком "Катастрофа" і серіал "Доктор Хто". Після цього актор зробив паузу в зйомках, мабуть, приділивши більше уваги своїй сім'ї і бізнесу.

Нот одружений на актрисі Тарі Вілсон, з якою виховує двох синів: 13-річного Оріона Крістофера і однорічного Кітса.

Кріс Нот з синами
Кріс Нот з синами
Фото: instagram.com/chrisnothofficial/

Що стосується бізнесу, то відомо, що Кріс Нот придбав контрольний пакет акцій компанії Ambhar, яка займається виробництвом текіли.

Кріс Нот
Кріс Нот
Фото: instagram.com/chrisnothofficial/

У своєму Instagram-аккаунті Кріс нерідко публікує фото зі своїми дітьми і дружиною. Родина мешкає у США.

Дружина Кріса Нота Тара Вілсон з їхнім сином Оріоном
Дружина Кріса Нота Тара Вілсон з їхнім сином Оріоном
Фото: instagram.com/chrisnothofficial/

Раніше Кріс Нот розповів про улюблену сцені з "Сексу у великому місті" .

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