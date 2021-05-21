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Міс Україна 2017 Поліна Ткач і актор Євген Янович розказали історію своїх вишиванок

Сьогодні, 15:15
Євген Янович і «Міс Україна 2017» Поліна Ткач
Євген Янович і «Міс Україна 2017» Поліна Ткач
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

20 травня в Україні відзначали День вишиванки. На честь свята телеканал "Україна 24" і новини "Сьогодні" влаштували модний показ вишиванок: червоним хідником в улюблених яскравих вишитих сорочках пройшлися зірки шоу-бізнесу, актори, ведучі.

Незважаючи на непрості погодні умови, сяяти і розважатися на подіумі вдалося ведучому шоу "Мамахохотала" на НЛО TV, актору Євгену Яновичу та "Міс Україна 2017", учасниці конкурсу "Міс Світу 2017" Поліні Ткач. На "ВишиванкаDay" пара продемонструвала улюблене вбрання, а тепер Женя та Поліна діляться історіями своїх вишиванок:

Євген Янович і
Євген Янович і "Міс Україна 2017" Поліна Ткач
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"У мене ніколи не було власної вишиванки з якоюсь самобутньою історією. І на черговий день вишиванки для фотопроекту я попросив дістати якусь гарну у мого товариша-костюмера Андрія. І Андрій дістав, точніше – від серця відірвав. Вишиванку 1943-го року, яка дісталася йому від бабусі. І просто навіть п’ять хвилин перебування у такому артефакті змусили мене того ж дня їхати та шукати ту саму, свою вишиванку. Декілька годин натхненних пошуків – і ось вона. Вишиванка від нашого українського бренду "Етнодім". Ношу її не тільки на свята, навіть брав із собою на відпочинок у Єгипет. Бо вважаю, що наш національний одяг – це не тільки про свято. Це і про стиль та настрій", – ділиться Євген Янович.

"Міс Україна 2017" Поліна Ткач
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"Моя вишиванка – від дизайнерки Юлії Магдич. Юля, як на мене, ідеально передає та поєднує у своїх творіннях традиції, сучасність та жіночність. Саме у цій сукні я виходила на сцену як "Міс Україна 2017" на конкурсі "Міс Світу" в Китаї, який транслювався на весь світ. В ній же і представляла Україну як частину Європи в танцювальному номері. Ця вишиванка наповнена не лише моїми спогадами про світовий конкурс та українські свята, а й наповниться спогадами моєї сестри. Я впевнена, що ця вишиванка буде чудовою сімейною річчю, яка передаватиметься з покоління в покоління, і буде актуальною багато років", – розповідає Поліна Ткач.

Тем временем Гросу, Alyosha и Остапчук с супругой прошлись по подиуму Вышиванка DAY: фотоистории.

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вишиванка полина ткач Євген Янович
Джерело: Сьогодні
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