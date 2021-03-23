Мішина захворіла на COVID-19 і почала плутати слова: "Кажуть, "корона" впливає на мозок"

Екс-"холостячка" буде на самоізоляції 14 днів

Головна героїня реаліті "Холостячка" і актриса Ксенія Мішина, яка розповіла, що думає про учасниць "Холостяка-11", захворіла на COVID-19 і тепер два тижні проведе вдома, на самоізоляції.

Правда, нудьгувати їй не доведеться, адже поруч – її обранець Олександр Еллерт, а також коханий син Платон.

Ксенія Мішина захворіла на COVID-19 Відео: instagram.com/misha.k.ua

У своїх Instastories Ксенія опублікувала кілька кумедних роликів, знятих вдома. На відео Мішина їсть редиску, посипаючи її сіллю – так актриса продемонструвала відсутність у себе нюху. Крім цього, Ксенія розмістила кумедний фрагмент відео, на якому вона переплутала закінчення слова "побажань", сказавши "побажаннів".

"Кажуть, COVID-19 впливає на мозок", – сміється Мішина.

Нагадаємо, Олексій Тригубенко з "Холостячки" зізнався, чи стежить за життям Ксенії Мішиної.

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